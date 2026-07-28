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Выручка Atria Eesti выросла, но снижение цен на свинину ударило по прибыли

Во втором квартале Atria Eesti увеличила выручку на 1,5%, а также смогла несколько нарастить операционную прибыль за первое полугодие.
Генеральный директор и член правления Atria Eesti Меэлис Лаанде отметил, что из-за снижения цен на свинину и подорожания кормов свиноводство стало убыточным.
  • Генеральный директор и член правления Atria Eesti Меэлис Лаанде отметил, что из-за снижения цен на свинину и подорожания кормов свиноводство стало убыточным.
  • Foto: Raul Mee
По данным Налогово-таможенного департамента, выручка Atria Eesti AS в первом полугодии выросла на 3,6% – до 42,6 млн евро. Однако, по словам руководителя Atria Eesti Меэлиса Лаанде, налоговые данные нельзя напрямую сопоставлять с финансовыми результатами компании.
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