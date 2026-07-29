Назад Ээро Сикка: ИИ ускоряет работу. Почему же результаты компаний не улучшаются столь быстрыми темпами? Компании инвестируют в ИИ, рассчитывая повысить производительность, однако результаты часто не оправдывают ожиданий. Причина кроется в управлении, а не в технологиях, уверен консультант по управлению Ээро Сикка.

Еще год назад анализ рынка занимал несколько дней. Сегодня с помощью ИИ сотрудник может получить тот же результат за пару часов. Во многих компаниях такой подход уже стал обычной практикой.