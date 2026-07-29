Ээро Сикка: ИИ ускоряет работу. Почему же результаты компаний не улучшаются столь быстрыми темпами?
Компании инвестируют в ИИ, рассчитывая повысить производительность, однако результаты часто не оправдывают ожиданий. Причина кроется в управлении, а не в технологиях, уверен консультант по управлению Ээро Сикка.
Автор книги «Неудобная правда о деньгах» и бывший сотрудник крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Пол Подольски в интервью ДВ рассказывает, чем опасна слепая вера в индексные фонды, почему высокий доход не означает финансовой свободы и какие неудобные решения о деньгах рано или поздно приходится принимать каждому.
В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.