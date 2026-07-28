Эстонская компания приобрела три центра логистического гиганта в Эстонии

За глобальным ценовым шоком на рынке контейнерных перевозок стоят кризис в Ормузском проливе, который нарушил логистические каналы, и страх перед пошлинами, из-за которого торговые сети начали раньше размещать заказы, объяснила руководитель контейнерного терминала.
Хотя в целом промышленное производство в Эстонии сокращается уже три месяца, есть отрасли, которые показывают заметный рост. Собеседники ДВ в растущих отраслях говорят: рост в Эстонии связан с тем, что заказы приходят сюда из тех стран Европы, где они сокращаются.
Единственный оператор линии Палдиски-Капельшер, компания DFDS, видит основным решением эстонско‑шведского судоходного кризиса перераспределение грузопотоков с перегруженных рейсов на те дни, когда на судне больше свободного места. Однако перевозчикам очень сложно выполнить это пожелание, отметил директор по продажам DSV Estonia Пеэтер Лухт.
В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.