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Эстонская компания приобрела три центра логистического гиганта в Эстонии

Эстонская компания в сфере недвижимости Restate приобрела три логистических комплекса DSV в Эстонии. DSV входит в число крупнейших транспортно-логистических компаний мира.
Генеральный директор Restate Ристо Абель и руководитель проектов по развитию недвижимости Алекс Вернер в логистическом центре по адресу Каабли, 13a.
  • Генеральный директор Restate Ристо Абель и руководитель проектов по развитию недвижимости Алекс Вернер в логистическом центре по адресу Каабли, 13a.
  • Foto: Raul Mee
Стороны не раскрывают стоимость сделки, говорится в пресс-релизе.
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