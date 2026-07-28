Эстонская компания приобрела три центра логистического гиганта в Эстонии

Хотя в целом промышленное производство в Эстонии сокращается уже три месяца, есть отрасли, которые показывают заметный рост. Собеседники ДВ в растущих отраслях говорят: рост в Эстонии связан с тем, что заказы приходят сюда из тех стран Европы, где они сокращаются.