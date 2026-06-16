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Продажи Veho в Эстонии упали на треть, прибыль принесли соседи

Оборот автопродавца Veho Baltics за год вырос на 14%, чистая прибыль – почти на 6%. Хотя в Эстонии продажи просели, рост обеспечили рынки Латвии и Литвы.
Рынки Латвии и Литвы выросли и смогли компенсировать падение продаж автопродавца в Эстонии. На фото – Mercedes-Benz EQS SUV.
  • Рынки Латвии и Литвы выросли и смогли компенсировать падение продаж автопродавца в Эстонии. На фото – Mercedes-Benz EQS SUV.
  • Foto: Andras Kralla
Оборот Veho Baltics в прошлом году достиг 419,3 млн евро, что на 14% больше, чем годом ранее, когда оборот составил 367,5 млн евро. Чистая прибыль в прошлом году составила 5,4 млн евро, годом ранее прибыль была 5,1 млн евро.
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