Продажи Veho в Эстонии упали на треть, прибыль принесли соседи

Рынки Латвии и Литвы выросли и смогли компенсировать падение продаж автопродавца в Эстонии. На фото – Mercedes-Benz EQS SUV.
Foto: Andras Kralla
Оборот Veho Baltics в прошлом году достиг 419,3 млн евро, что на 14% больше, чем годом ранее, когда оборот составил 367,5 млн евро. Чистая прибыль в прошлом году составила 5,4 млн евро, годом ранее прибыль была 5,1 млн евро.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Компания, уже несколько лет проводящая кибертренинги для сотрудников, отмечает: чтобы не отставать от темпа развития киберугроз, нужно регулярно проверять знания работников. При этом обучение приносит пользу, только если оно вписывается даже в самый напряженный рабочий день.