СМИ: Уиткофф вылетел в Швейцарию на переговоры с Ираном

Пока фанаты футбола празднуют по всему миру, американский рынок азартных игр буксует. Чемпионат мира, конечно, принесет букмекерам всплеск ставок, но инвестору это не дает ответа на главный вопрос: подходящее ли сейчас время заходить в игорный бизнес.