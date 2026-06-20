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СМИ: Уиткофф вылетел в Швейцарию на переговоры с Ираном

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отправился в Швейцарию для участия в первом раунде переговоров с делегацией Ирана по ядерной сделке.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
  • Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
  • Foto: Scanpix
Об этом в ночь на субботу, 20 июня, сообщил американский портал Axios со ссылкой на источник в США. По словам собеседника издания, еще один представитель Белого дома – зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер – уже находится в Швейцарии.
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