Зеленский в Кадриорге: Балтийское море не должно быть свободной зоной для российского теневого флота

Глава Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Аларом Карисом заявил, что Россия должна увидеть решимость Европы.
- «Балтийское и Северное моря не должны быть свободной территорией для российского теневого флота», – сказал находящийся в Эстонии президент Украины.
- Foto: picture alliance/Scanpix
«У Европы на переговорах должен быть сильный голос, и Европа должна быть среди тех, кто принимает решения», – заявил Зеленский на конференции после встречи. По его словам, Россия должна видеть, что Европа выполняет свои обещания – имея в виду перспективы вступления Украины в Евросоюз – и не отказывается от собственных интересов.
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