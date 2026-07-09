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Гигантский проект увеличил оборот строителей инфраструктуры. «Без Rail Baltic мы были бы на самом дне»

Rail Baltic вывела эстонское инфраструктурное строительство из спада. Теперь судьба всего сектора зависит от того, как будет продвигаться этот мегапроект.
По оценке руководителя TREV-2 Grupp Свена Пертенса, отказ от окончания Rail Baltic принес бы больше вреда, чем завершение проекта.
  • По оценке руководителя TREV-2 Grupp Свена Пертенса, отказ от окончания Rail Baltic принес бы больше вреда, чем завершение проекта.
  • Foto: Raul Mee
Выручка инфраструктурного строителя TREV-2 Grupp в прошлом году выросла почти на 40%, достигнув 79 млн евро. Рост обеспечили прежде всего проекты Rail Baltic, которые, по оценке председателя правления компании Свена Пертенса, уже составляют более половины портфеля компании. Например, в прошлом году фирма завершила строительство виадука в Парила.
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