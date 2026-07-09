Гигантский проект увеличил оборот строителей инфраструктуры. «Без Rail Baltic мы были бы на самом дне»

По оценке руководителя TREV-2 Grupp Свена Пертенса, отказ от окончания Rail Baltic принес бы больше вреда, чем завершение проекта.
Foto: Raul Mee
Выручка инфраструктурного строителя TREV-2 Grupp в прошлом году выросла почти на 40%, достигнув 79 млн евро. Рост обеспечили прежде всего проекты Rail Baltic, которые, по оценке председателя правления компании Свена Пертенса, уже составляют более половины портфеля компании. Например, в прошлом году фирма завершила строительство виадука в Парила.
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Задержка строительства Rail Baltic в Латвии не должна повлечь санкций для Эстонии, если эстонский участок трассы будет завершен в срок. Об этом заявил вице-канцлер Министерства климата Сандер Сальму, отвечая на вопросы члена Рийгикогу Анастасии Коваленко-Кылварт.
Строитель эстонского участка трассы Rail Baltic ждет от Латвии официального решения не позднее сентября: будет ли там перенесен срок завершения железной дороги. В противном случае в следующем году строитель не сможет полноценно вести работы.