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Apple подала в суд на OpenAI, обвинив компанию в краже коммерческих тайн

Apple подала иск против создателя ChatGPT – компании OpenAI – и двух своих бывших сотрудников, обвинив разработчика искусственного интеллекта в скоординированных действиях с целью получить информацию о будущих продуктах Apple.
Apple подала в суд на OpenAI, обвинив компанию в краже коммерческих тайн
  • Foto: Zumapress / Scanpix
В иске, поданном в пятницу, производитель iPhone утверждает, что OpenAI склоняла сотрудников Apple к передаче секретной информации о продуктах, находящихся в разработке, сообщает Bloomberg. По мнению Apple, компания использовала полученные сведения при создании собственных устройств.
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