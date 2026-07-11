Apple подала в суд на OpenAI, обвинив компанию в краже коммерческих тайн
Apple подала иск против создателя ChatGPT – компании OpenAI – и двух своих бывших сотрудников, обвинив разработчика искусственного интеллекта в скоординированных действиях с целью получить информацию о будущих продуктах Apple.
В иске, поданном в пятницу, производитель iPhone утверждает, что OpenAI склоняла сотрудников Apple к передаче секретной информации о продуктах, находящихся в разработке, сообщает Bloomberg. По мнению Apple, компания использовала полученные сведения при создании собственных устройств.
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OpenAI обсуждает с администрацией президента Дональда Трампа возможность передать правительству США долю в 5%. По оценке компании, так же могли бы поступить и другие ведущие компании в сфере искусственного интеллекта.