Прибыль производителей сланцевого масла снизилась на фоне ожидания реформы

Производство Kiviõli Keemiatööstus в прошлом году было близко к рекордному, однако из-за низких цен на нефть и последствий пожара компания получила чистый убыток почти в 12 млн евро.
Foto: Dmitri Fedotkin/ERR/Scanpix
Вместе три компании произвели более 1,1 млн тонн жидкого топлива. На долю Viru Keemia Grupp (VKG) пришлось 658 000 тонн, что на 1,6% меньше, чем в 2024 году. Выручка компании снизилась на 13,6%, до 291 млн евро, а операционная прибыль упала вдвое – до 24 млн евро.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Viru Keemia Grupp (VKG) вышла из договора с Центром управления государственными лесами (RMK), стоимость которого оценивалась в сотни миллионов евро. Решение принято из-за сжатых сроков, сообщил глава VKG Ахти Асманн. При этом компания не отказывается от планов построить завод по переработке древесины — если проект окажется конкурентоспособным.
Viru Keemia Grupp впервые раскрыла стоимость сделки по покупке прав на добычу сланца в шахте «Уус-Кивиыли». Как сообщил руководитель VKG Ахти Асманн, компания выкупила право на разработку месторождения у госкомпании Eesti Energia за 15 млн евро.
В нынешний ТОП химической промышленности вошли 49 компаний. По сравнению с прошлым годом совокупный оборот отрасли остался примерно на том же уровне — около миллиарда евро, однако суммарная прибыль резко выросла — с 6,6 млн до 49,7 млн евро.