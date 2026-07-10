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Прибыль производителей сланцевого масла снизилась на фоне ожидания реформы

Производство эстонского сланцевого масла в прошлом году сократилось, а прибыльность производителей снижали более низкие рыночные цены, следует из отчетов.
Производство Kiviõli Keemiatööstus в прошлом году было близко к рекордному, однако из-за низких цен на нефть и последствий пожара компания получила чистый убыток почти в 12 млн евро.
  • Производство Kiviõli Keemiatööstus в прошлом году было близко к рекордному, однако из-за низких цен на нефть и последствий пожара компания получила чистый убыток почти в 12 млн евро.
  • Foto: Dmitri Fedotkin/ERR/Scanpix
Вместе три компании произвели более 1,1 млн тонн жидкого топлива. На долю Viru Keemia Grupp (VKG) пришлось 658 000 тонн, что на 1,6% меньше, чем в 2024 году. Выручка компании снизилась на 13,6%, до 291 млн евро, а операционная прибыль упала вдвое – до 24 млн евро.
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