Судебный спор между Äripäev и Линнамяэ может стать прецедентом по искам, цель которых – заставить замолчать
Харьюский уездный суд решил заново рассмотреть процесс между Magnum Medical и Äripäev. Причина – Эстония внедрила евродирективу, защищающую людей от исков, поданных с той целью, чтобы заставить человека замолчать.
Ведущие оптовые торговцы лекарств в Эстонии заключают секретные соглашения с производителями и зарабатывают на этом десятки миллионов евро в год. Из-за секретных сделок цены на лекарства искусственно завышены, в результате проигрывают и Касса здоровья, и пациенты.
Аптечная реформа ничего не изменила в отношениях аптек и поставщиков лекарств, как показал анализ Департамента конкуренции. Ведомство готовит расширенную проверку, в ходе которой уделит особое внимание аптекам, работающим по франшизе.
В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.