Судебный спор между Äripäev и Линнамяэ может стать прецедентом по искам, цель которых – заставить замолчать

«Тех, кто что-то скажет, распнут»

Ведущие оптовые торговцы лекарств в Эстонии заключают секретные соглашения с производителями и зарабатывают на этом десятки миллионов евро в год. Из-за секретных сделок цены на лекарства искусственно завышены, в результате проигрывают и Касса здоровья, и пациенты.