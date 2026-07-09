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Судебный спор между Äripäev и Линнамяэ может стать прецедентом по искам, цель которых – заставить замолчать

Харьюский уездный суд решил заново рассмотреть процесс между Magnum Medical и Äripäev. Причина – Эстония внедрила евродирективу, защищающую людей от исков, поданных с той целью, чтобы заставить человека замолчать.
Компания Magnum Medical, принадлежащая Маргусу Линнамяэ, подала иск против Äripäev и его журналистов.
  • Компания Magnum Medical, принадлежащая Маргусу Линнамяэ, подала иск против Äripäev и его журналистов.
  • Foto: Андрас Кралла
Суд должен был вынести решение 3 июля, однако теперь это произойдет позже. «Суд считает, что слушание дела должно быть возобновлено, а срок вынесения вердикта должен быть отменен».
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