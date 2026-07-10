День с прокурором: как компании мошенничают с государственными субсидиями?
Предприниматели планировали создать в Нарва-Йыэсуу рыбный центр и получили на это субсидию от PRIA. Позже выяснилось, что объект никогда не использовался по назначению, а при получении поддержки были сознательно представлены ложные сведения.
Сегодняшняя героиня рубрики — прокурор Европейской прокуратуры (EPPO) Ынне Неаре-Ваарманн. Она работает прокурором более 20 лет, причем большую часть своей карьеры посвятила расследованию экономических и коррупционных преступлений, занимая должность окружного прокурора.
Foto: Лийз Трейманн
Именно такие дела сегодня находятся на столе делегированного европпрокурора Ынне Неаре-Ваарманн. По ее словам, чаще всего ей приходится расследовать мошенничество с субсидиями, когда предприниматели пытаются незаконно обогатиться за счет средств европейских фондов. Чтобы лучше понять специфику этой работы, Äripäev провел один день вместе с делегированным прокурором.
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Компания, уже несколько лет проводящая кибертренинги для сотрудников, отмечает: чтобы не отставать от темпа развития киберугроз, нужно регулярно проверять знания работников. При этом обучение приносит пользу, только если оно вписывается даже в самый напряженный рабочий день.