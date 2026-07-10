Назад День с прокурором: как компании мошенничают с государственными субсидиями? Предприниматели планировали создать в Нарва-Йыэсуу рыбный центр и получили на это субсидию от PRIA. Позже выяснилось, что объект никогда не использовался по назначению, а при получении поддержки были сознательно представлены ложные сведения.

Именно такие дела сегодня находятся на столе делегированного европпрокурора Ынне Неаре-Ваарманн. По ее словам, чаще всего ей приходится расследовать мошенничество с субсидиями, когда предприниматели пытаются незаконно обогатиться за счет средств европейских фондов. Чтобы лучше понять специфику этой работы, Äripäev провел один день вместе с делегированным прокурором.