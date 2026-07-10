Назад До «Стокманна»: на месте универмага на Лийвалайа дымила фабрика, покорившая Лондон и Стамбул В центре Таллинна, рядом с универмагом «Стокманн» пассажиры садятся и выходят из трамвая на остановке Paberi, хотя никаких бумаг рядом не наблюдается – разве что деловые документы в соседнем офисном квартале Торнимяэ. Это имя – память об одном из успешных предприятий Эстонии прошлого.

Еще до Второй мировой войны экономика Эстонии была в значительной степени заточена на экспорт, а около трети всего экспорта страны в 1920-1930-х составляла продукция местных целлюлозно-бумажных фабрик. Еще в царские времена местные купцы сделали ставку на бумагу из текстильных отходов и местной древесной целлюлозы. В 1900 году в Пярну заработал завод «Вальдхоф», за 15 лет разросшийся до одного из крупнейших бумажных производств Европы, на пике производительности на нем трудились 3000 рабочих.

Хотя российские власти взорвали «Вальдхоф» в августе 1915 года, опасаясь захвата предприятия немецкой армией – корабли Рейха уже стояли в Пярнуской бухте – независимая Эстония после революций и войн сохранила сразу четыре крупных целлюлозно-бумажных комбината. Два предприятия были расположены в Таллинне, еще по одному в Тюри и Кохила. В 1938 году к ним добавился действующий и поныне комбинат в Кехра. Для сбыта продукции эстонских бумажных предприятий был учрежден консорциум Eesti Paberi AS под эгидой Министерства экономики, в том числе регулировавший цены на продукцию. Основными рынками сбыта для эстонской целлюлозы были США, Англия и Франция.

От дела осталась труба

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Именно на месте теперешнего «Стокманна» стояла прежде одно из двух столичных целлюлозно-бумажных предприятий, таллиннская фабрика бумаги E.J. Johanson. Кроме названия остановки Paberi, о ней по сей день напоминают встроенные в новый торговый и офисный комплекс остатки дымовой трубы со стороны улицы Лийвалайа.

Купец второй гильдии Эдуард Йохансон (в транскрипции той эпохи Иогансон) основал бумажную фабрику на окраине тогдашнего Таллинна еще в 1885 году. Вскоре для роста предприятия в условиях расширяющегося экспорта предпринимателю потребовался капитал, в 1896 году он преобразовал фирму в акционерное общество. Несмотря на то, что основатель лично управлял предприятием лишь первые десятилетия жизни фабрики, имя купца она продолжила носить более полувека, до 1940 года.

После того как Эстония отстояла независимость в Освободительной войне фабрика была перерегистрирована по новым правилам, а ее акции перераспределены. На момент утверждения устава AS Tallinna Paberivabrik E.J. Johanson в 1920 году акционерами-учредителями были Моисей Бялик, Лазарь Брук, Мартин Лютер, Конрад Мауриц и Константин Вахман.

Интересно, что правление общества отдельно оговорило преемственность бренда. Новая фирма не только наследовала у прежней фабрики Йохансона все имущество, но и оговорило свое право размещать на продукции выставочные медали и прочие награды за качество, полученные производством еще в царскую эпоху. Фактическим руководителем фабрики до самой своей смерти в 1937 году был еврейский коммерсант Моисей Бялик. Хотя жить он предпочитал во Франции, именно Бялик многие годы управлял предприятием, входил в его правление, а также был одним из руководителей отраслевого объединения Eesti Paber, объединявшего все крупные бумажные фабрики страны. Кроме того, он стоял у истоков Союза промышленников Эстонии и входил в его руководство. Некрологи называли Бялика человеком, чье имя было неразрывно связано с развитием эстонской бумажной промышленности. Под его руководством предприятие освоило производство и экспорт практически всего спектра целлюлозно-бумажной продукции – от собственно целлюлозы до готовой премиальной бумаги для книг и документов, картона и упаковочной крафт-бумаги. К концу 1930-х годов представительства фабрики имелись в Великобритании, Швеции, Германии, Нидерландах, Литве и Турции. Кооператив надеется на лучшее

13 июля 1939 года была закрыта одна из самых крупных сделок в истории эстонского бумажного рынка. Центральный союз потребительских кооперативов – Eesti Tarbijate Kooperatiiv – предшественник нынешнего Coop, во главе с предпринимателем Яаном Пыдра выкупил бывшую бумажную фабрику Йохансона. Закрыть соглашение было непросто – около 90% акций AS Tallinna Paberivabrik E. J. Johanson принадлежали к тому моменту иностранцам, переговоры с зарубежными акционерами заняли около трех месяцев. Всего за акции Пыдра заплатил 1,6 млн крон. Сделка казалась очень выгодной для кооперативного движения. На предприятии не было кредитной нагрузки, стоимость товаров, материалов, дебиторской задолженности и других ликвидных активов составила 650 тысяч крон, земля, здания и оборудования были оценены в 950 тысяч. Таким образом предприятие удалось купить по текущей стоимости активов.

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Скорее всего, роль тут сыграла напряженность в Европе перед началом Второй мировой. Иностранные инвесторы заранее опасались конфликта и стремились «выйти в кэш», боясь нападения Советского Союза или гитлеровской Германии на нейтральные страны.

В Eesti Tarbijate Kooperatiiv в свою очередь объясняли необходимость покупки тем, что их сеть из 600 магазинов по всей Эстонии была крупнейшим ритейлером бумажных изделий и школьных принадлежностей, а также крупным потребителем упаковочной бумаги. К тому же ETK нуждался в бумаге для собственного картонного производства и кооперативной табачной фабрики.

«Покупка предприятия создает новую ситуацию на рынке бумаги. До сих пор все четыре бумажные фабрики Эстонии были объединены вокруг общего сбытового объединения “Eesti Paber”, которое устанавливало отпускные цены. Как изменится положение после сделки, станет ясно позднее. Разумеется, ETK принял на себя действующие договоры, а их дальнейшая судьба будет зависеть от переговоров между предприятиями, входящими в объединение “Eesti Paber”, и Министерством экономики, – сообщал бюллетень Ühistegelised Uudised. – Со своей стороны ETK уже ранее выразил готовность сотрудничать с Министерством экономики и участвовать в регулировании цен на бумагу на таком уровне, который позволит фабрике работать на основе нормального хозяйственного расчета». ETK рассматривал вариант переноса фабрики за пределы Таллинна, а также строительства под эгидой прежнего юридического лица совершенно нового предприятия, полностью ориентированного на экспорт. Однако в итоге правление кооператива все-таки отвергла эти планы как нерациональные: «Существующие мощности смогут покрыть и прогнозируемый рост спроса на бумагу». Репрессии, слияния и перестройка Кооператив успел реализовать лишь малую часть планов на фабрику, вскоре после закрытия сделки началась оккупация Эстонии Советским Союзом, а менее через год имущество ETK было национализировано. В 1941 году Яан Пыдра как и многие другие ведущие экономические деятели страны был арестован и через год погиб в лагере в Кировской области. В мае 1945 года завод на Лийвалайа передали в ведение Наркомата пищевой промышленности Эстонской ССР и переименовали в Таллиннскую бумажную фабрику. В последующие десятилетия завод не раз менял ведомственную подчиненность, а советская промышленная политика постепенно превращала его в часть все более крупных производственных объединений. В 1958 году к нему присоединили государственную тетрадную фабрику Murrang, в 1963-м – картонажную фабрику Täht, после чего предприятие некоторое время называлось Таллиннской картонной и бумажной фабрикой.

Окончательно самостоятельность завод потерял в начале 1971 года. Его включили в состав Таллиннского целлюлозно-бумажного комбината имени Виктора Кингисеппа, награжденного орденом Трудового Красного Знамени. С 1 марта бывшая фабрика Йохансона перестала существовать как отдельное предприятие и стала производственным цехом № 2 огромного советского комбината. Именно в таком статусе она проработала до конца советской эпохи.

После восстановления независимости возрождать предприятие уже не стали. Цеха, к тому времени стоявшие уже фактически в центре Таллинна, были выкуплены под реконструкцию финской биржевой компанией Stockmann Oyj Abp. 2 апреля 1996 года открыл свои двери специально построенный «Стокманн» на месте фабрики. По меркам страны только вернувшейся к капитализму универмаг был настоящим символом северного успеха и роскоши: 5000 квадратных метров торговых залов, из них 1600 «квадратов» приходилось на продуктовые магазины и 400 на магазины товаров для дома, при универмаге работали кафе, ресторан и обмен валюты от Hansapank. Как писал Äripäev, в строительство универмага вместо завода Stockmann вложил 200 млн крон в ценах 1996 года.