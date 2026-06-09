Назад «Переводы в Эстонию – банки не заметят»: как российский сервис торгует обходом санкций Российский сайт открыто рекламирует переводы денег между Россией и Эстонией в обход санкций, публикует подробные инструкции и прямо указывает: его маршруты строятся так, чтобы эстонский банк-получатель «не видел российской идентификации в цепочке». Все это противозаконно для жителей ЕС, констатирует RAB, предупреждая об уголовной ответственности.

«Расчеты с Эстонией – одно из самых сложных европейских направлений в 2026 году. Эстония первой среди стран ЕС поддержала жесткие антироссийские санкции, эстонские банки применяют один из самых строгих комплаенс-режимов в Европе. Прямой SWIFT в эстонские банки из России – практически гарантированный возврат», – это не цитата из доклада о санкциях, так пишет Oplatym-Exchange – платежный посредник, который продает их обход.

Объявление часто встречается на портале DTF (популярная русскоязычная блог-платформа). Впрочем, она может всплыть и в Телеграме, и в Facebook.

Механика несложна и напоминает способ, изобретенный в арабском мире еще до всяких банковских систем – хавала (от арабского‎ «передача» – прим. ред.), когда деньги в одной стране передаются на условиях взаимозачета в другой.

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Для перевода из России в Эстонию клиент платит рублями, сервис направляет платеж через «партнерский банк в нейтральной юрисдикции» – ОАЭ, Казахстане, Гонконге или Турции. Эстонский банк-получатель видит входящий перевод от нейтрального партнера – без российской идентификации в цепочке. Для обратного направления – из Эстонии в Россию – схема зеркальная: эстонский отправитель переводит деньги на «партнерский счет агента» в ОАЭ или Казахстане (стандартный SEPA или SWIFT в нейтральную юрисдикцию, «без ограничений на выходе из Эстонии»), агент зачисляет эквивалент в рублях получателю в России.

На сайте это подается как легитимная услуга: «платежный агент», «документальное сопровождение», «закрывающие документы» для крупных сумм. Декларируемая успешность операций – 95-99%.

Ключевая фраза в рекламных текстах повторяется несколько раз: маршрут строится так, чтобы «обойти комплаенс-фильтры Финансовой инспекции». Это не случайная оговорка – это торговое предложение.

Контрольная закупка: испанский счет и частное лицо

Журналист ДВ обратился в сервис через Telegram-канал, представившись частным клиентом, желающим перевести деньги из Эстонии в Россию. Менеджер Павел ответил в течение десяти минут и сразу прислал тарифную сетку:

Евро: 300-500 – комиссия 10%; 500-1000 – комиссия 7%; 1000-5000 – комиссия 5%.

Прием средств из ЕС. Минимальная сумма – от 300 €.

«Мы предоставляем вам реквизиты европейского счета (IBAN и имя получателя).

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После поступления средств на наш счет выплата в рублях производится в течение 2 часов. Выплата по системе быстрых платежей, то есть достаточно указать номер телефона, к которому привязан российский счет», – пояснил он.

Сумма тестовой операции – 300 евро, минимальная по тарифу. Менеджер подтвердил: выплате подлежат 22 000 рублей.

Для справки: рыночный курс евро к рублю на 8 июня 2026 года составлял около 88-90 рублей за евро. При переводе 300 евро клиент должен был бы получить 26 400-27 000 рублей. Сервис предлагал 22 000 – реальный дисконт составил около 18-20%, а не заявленные 10%.

После согласования условий сервис прислал реквизиты для оплаты. В них был указан испанский IBAN – счет в платежной системе Banq, оформленный на частное лицо. Никакого «партнерского банка в ОАЭ», никакой «нейтральной юрисдикции», о которых говорится на сайте. Просто частный счет некоего Виктора Саленко.

Журналист уточнил: нет ли эстонского IBAN? Ответ был лаконичен: «Нет, к сожалению».

Разумеется, никакие 300 евро редакция переводить не стала – во-первых, есть риск их потерять. Как пишут даже на российской блог-платформе VC, «многие клиенты потеряли средства или заплатили в два раза больше от изначально заявленной суммы, что делает работу с этим посредником крайне рискованной». ДВ нашли и другие подобные отзывы:

А во-вторых, как пояснили в Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB), это было бы нарушением санкций. Хотя формально перевод осуществлялся бы внутри ЕС, его конечной целью был обход санкций, а это считается нарушением.

Какие транзакции под санкциями Сразу после начала полномасштабного вторжения ЕС запретил ввоз наличных евро в Россию. «Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, номинированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России», – говорилось в третьем пакете санкций. Сбер попал под санкции в первый же день, 24 февраля 2022 года, но в США, в Европе он был под ними с 2014 года, хотя платежи были разрешены. С 12 марта 2022 года ЕС отключил от системы SWIFT семь российских банков – ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ – к этому времени они уже были под блокирующими санкциями, в том числе под американскими с эффектом вторичных санкций. Это фактически остановило расчеты.

Регулятор: это нарушение санкций ЕС

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«Эта платформа предлагает способ обойти санкции ЕС. Это означает, что если граждане или резиденты Эстонии или другого государства-члена ЕС используют этот сервис, например, для осуществления платежей российским банкам, включенным в санкционный список, или для обхода любых других санкций, наложенных на российские банки, это является нарушением санкций с их стороны», – комментирует руководитель отдела коммуникации RAB Ынне Метс.

За нарушение или уклонение от санкций Евросоюза может грозить ответственность в соответствии с Пенитенциарным кодексом (статьи 931-932), уточнили в бюро, это может повлечь за собой в том числе лишение свободы.

ДВ отдельно уточнили, будет ли тестовая транзакция в ходе журналистского расследования считаться нарушением. Да, ответили в RAB и объяснили: «Цель расследования не предусматривает освобождения от санкционных правил, и Бюро по борьбе с отмыванием денег не имеет оснований для выдачи такого освобождения. Если транзакция структурирована таким образом, что ее целью или следствием является перевод денег из Эстонии в Россию или наоборот – через третьи страны с сокрытием фактической страны назначения или сторон – это может рассматриваться как уклонение от санкций. “Тестовая транзакция” не может считаться безрисковой».

В чате самой компании уточнили, что работают с гражданами из РФ. «Мы исходим из того, что каждый клиент самостоятельно несет ответственность за соблюдение требований законодательства той страны, резидентом или налоговым резидентом которой он является. В случае наличия ограничений или запретов на совершение определенных операций клиент обязан учитывать их при использовании любых финансовых сервисов», – ответили в Oplatym.ru.

Кто стоит за сервисом

Oplatym-Exchange – направление более широкого сервиса Oplatym.ru, запущенного в начале 2022 года, сразу после введения первых масштабных санкций против России.

Юридическим лицом, указанным в оферте, является британская компания Softbooth Ltd. Она была зарегистрирована 22 января 2024 года по адресу Piccadilly Business Centre, Aldow Enterprise Park, Blackett Street, Manchester, M12 6AE – это виртуальный офис, по которому числятся сотни компаний.

Директором и лицом со значительным контролем (75% паев и голосов) числится Хьюго Джаспер Бут, британский гражданин. Его адрес в реестре – стандартный почтовый ящик Companies House в Кардиффе, что типично для номинальных директоров.

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Но в истории компании был и другой владелец – буквально «владелец на час». В марте 2025 года в документах появился и немедленно исчез второй бенефициар – Олег Хитров (Olegs Hitrovs), гражданин Латвии. Уведомление о его вхождении в структуру владения (75%+ паев и голосов) датировано 12 марта 2025 года. В тот же день зафиксирован его выход из числа собственников.

Часто такая схема – кратковременное включение реального бенефициара в реестр с немедленным выходом – используется, чтобы придать видимость прозрачности, сохранив фактическую анонимность конечного владельца.

ДВ удалось связаться с Олегом Хитровым по контактам другой компании, которой он владеет (GMacSoft), однако там ответили, что речь идет о технической ошибке. «Ни наша компания, ни ее бенефициарный владелец не связаны с указанным лицом. Данные Олега в реестре, связанные с Softbooth, по-видимому, являются результатом административной ошибки, допущенной третьей стороной. Мы верим, что ваше профессиональное суждение позволит вам объективно оценить факты, а не искать связи там, где их нет, и воздержаться от выдвижения необоснованных обвинений», – ответил представитель GMacSoft.

Финансовой лицензии, дающей право легально оказывать платежные услуги, у Softbooth Ltd нет. Заявленные коды деятельности – «розничная торговля через интернет» и «разработка программного обеспечения» – не соответствуют реально предлагаемым услугам по переводу денег.