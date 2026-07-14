Оборот Põhjakeskus в Раквере снизился, но прибыль сохранилась

Владеющая сетью небольших магазинов Meie Toidukaubad компания RRLektus AS в прошлом году инвестировала 6 млн евро в строительство новых торговых точек и центрального склада, а также выплатила 1 млн евро дивидендов.
Во втором квартале выручка TKM Grupp выросла почти на 10% благодаря стремительному росту автомобильного бизнеса, однако более слабые результаты сетей Selver и Kaubamaja не позволили группе сохранить прошлогодний уровень прибыли.
В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.