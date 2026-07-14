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Samsung рассматривает возможность выхода на биржу США

После успешного размещения SK hynix компания Samsung Electronics изучает возможность выхода на американскую биржу. Обсуждения находятся на начальной стадии, решение о листинге пока не принято.
Тэ Мун Ро (на фото) – один из двух генеральных директоров Samsung Electronics наряду с Чон Ён Хён.
  • Тэ Мун Ро (на фото) – один из двух генеральных директоров Samsung Electronics наряду с Чон Ён Хён.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Samsung провела предварительные переговоры с банками о возможном размещении американских депозитарных расписок (ADR), сообщил Bloomberg.
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