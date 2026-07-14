Samsung рассматривает возможность выхода на биржу США

Инвестор Райво Хейн уже заработал на акциях Micron более полумиллиона евро прибыли, однако прогнозирует, что рост производителя чипов памяти еще не исчерпан. При этом Хейн подчеркивает, что быстрый подъем носит циклический характер, а конкуренты Micron не спят.
Крупнейший деловой городок Эстонии Ülemiste City использует при планировании развития комплексный аналитический подход, основанный на данных. Важную роль в этом играют и полученные от Telia сведения о мобильности, с помощью которых городок в том числе помогает Таллинну решать проблемы, связанные с ростом автомобилизации.