Назад Экономист: во второй половине года двигателем станет экспортно ориентированная промышленность Согласно обновленной оценке, в этом году ВВП Эстонии вырастет на 2,2% после снижения на 0,1% в 2024 году и роста на 0,6% в 2025 году, прогнозирует экономист банка Citadele Александрас Изгородинас.

Экономические циклы стран Балтии по-прежнему находятся на разных стадиях. Хотя мы ожидаем роста ВВП во всех трех странах, ситуация в каждой из них несколько различается. Экономическая конъюнктура в Эстонии несколько слабее, чем в других странах Балтии, и экономика все еще пытается обрести более устойчивую опору. В то же время во второй половине года экономика Эстонии может показать результаты лучше прогнозируемых, особенно в экспортно ориентированных отраслях.