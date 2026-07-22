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Экономист: во второй половине года двигателем станет экспортно ориентированная промышленность

Согласно обновленной оценке, в этом году ВВП Эстонии вырастет на 2,2% после снижения на 0,1% в 2024 году и роста на 0,6% в 2025 году, прогнозирует экономист банка Citadele Александрас Изгородинас.
Во второй половине 2026 года экспортно ориентированные отрасли станут главным двигателем оживления экономической активности в Эстонии, пишет экономист банка Citadele Александрас Изгородинас.
  • Во второй половине 2026 года экспортно ориентированные отрасли станут главным двигателем оживления экономической активности в Эстонии, пишет экономист банка Citadele Александрас Изгородинас.
  • Foto: Citadele pank
Экономические циклы стран Балтии по-прежнему находятся на разных стадиях. Хотя мы ожидаем роста ВВП во всех трех странах, ситуация в каждой из них несколько различается. Экономическая конъюнктура в Эстонии несколько слабее, чем в других странах Балтии, и экономика все еще пытается обрести более устойчивую опору. В то же время во второй половине года экономика Эстонии может показать результаты лучше прогнозируемых, особенно в экспортно ориентированных отраслях.
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