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Осиновский: план А – должна закончиться война в Украине. План Б? Нет, ждем плана А

Оборот и прибыль Skinest Grupp, принадлежащий Олегу Осиновскому, упали в 2025 году более, чем на 10%. Он связывает это с кризисом тяжелой промышленности в Европе, и выход из нынешней ситуации видит только один – прекращение войны в Украине. Зато иранский кризис оказался на руку его проекту в Грузии.
Осиновский: план А – должна закончиться война в Украине. План Б? Нет, ждем плана А
  • Foto: Лийз Трейманн
«2025 год был не очень хороший, – рассказывает Осиновский. – Тяжелая промышленность Европы в кризисе (а вагоны и локомотивы в основном возят большие, тяжелые грузы), и когда это происходит, в кризис погружается и железная дорога. Такая же ситуация почти во всех железнодорожных компаниях Западной и Восточной Европы. Ничего хорошего нет».
Первые шесть месяцев 2026 года были, по его словам, пока не лучше: небольшое оживление он видит, но оно не оказывает серьезного влияния на индустрию в целом.
«Это курица и яйцо: у тебя падают перевозки, – значит, клиенту не нужны локомотивы и вагоны. Раз они не нужны, то он их не ремонтирует. Поскольку он их не ремонтирует, ему не нужны запасные части. Раз не нужны запчасти, значит, не нужно их производить. И так все идет по кругу, который всегда начинается с перевозок», – поясняет предприниматель логику процесса.
По его словам, Skinest в прошлом году предпринимала усилия, чтобы оборот упал не слишком сильно, и дополнительно инвестировала в локомотивы и вагоны. Почему они решили так делать в условиях падающего спроса?
«Хотим, чтобы доходная база всегда оставалась плюс-минус на одном и том же уровне, и всячески поддерживаем объем кэша, – поясняет Осиновский. – Это не требует больших расходов: для нас увеличение парка – логичный и эффективный процесс. К тому же, мы в итоге хотим победить в конкурентной борьбе».
Конкурентов, по его словам, у него сейчас в Европе много (в одной только Венгрии их пять, а в Польше – около десятка), и в последнее время их стало больше.
«У нас большой парк, собственная ремонтная база, ноу-хау, хорошая команда и отношения с клиентами – все, как и везде. В транспорте и перевозках все довольно стандартно – это же не искусственный интеллект, где можно придумать что-то революционное», – констатирует Осиновский.

Выбирай: дешево или с сервисом

Однако и уникальное торговое предложение у Skinest, по мнению Осиновского, также существует.
«Цены мы устанавливаем либо по рынку, либо выше него – но взамен при организации перевозок или сдачи локомотивов в аренду даем такой сервис, который большинство конкурентов предложить не могут. Все обслуживание – на нас, и это редко встречается на рынке. Обычно так делают только лизинговые компании с новыми локомотивами, где действуют заводские гарантии (это как с машиной). Но поскольку мы сдаем локомотивы, бывшие в употреблении, мало кто еще на рынке может такое предложить в их отношении», – говорит Осиновский.
«В Восточной Европе конкурентов с точки зрения полного сервиса у нас почти нет, – заключает он. – Это не значит, что клиент не может взять б/у локомотивы в аренду у наших конкурентов (причем дешевле) – просто в цену не войдет обслуживание. Нередко они его у нас его потом и заказывают», – поясняет предприниматель разницу в ценообразовании компаний.

План Б – см. план А

Если тяжелая промышленность за последние полтора года переживает спад, и этот тренд продолжается, то как Skinest планирует выходить из этой ситуации? «Нынешняя ситуация – последствия войны в Украине. Мы надеемся, что война закончится – в этом заключается наш план А», – поясняет свое видение Осиновский.

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«Когда война прекратится, мы знаем, что будет происходить дальше: подъем, развитие. Все, что уничтожено войной, нужно будет строить – это будет очень хорошая ситуация как для украинского транспорта, так и для европейского. Огромная страна будет восстанавливаться после тяжелейшей войны, а значит, перевозки пойдут, и для транспорта работы хватит», – надеется он.
«А если война не кончится… У нас есть разные подпланы, но мы все равно ждем плана А», – говорит Осиновский.

Переоценили стоимость

Оборот Skinest Grupp составил в 2025 году 80 миллионов евро – на 10 миллионов евро меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль упала с 92 до 67 миллионов евро. Но коммерческая прибыль при этом выросла – с 40 до 66 миллионов евро. Причина состоит в том числе в переоценке недвижимости в грузинском проекте Tbilisi Hills.
«Были заключены большие сделки, которые подняли рыночную стоимость недвижимости. Речь идет о продаже земли сторонним клиентам. Если ты продаешь участок условно по 200 долларов за квадрат, то ты можешь не держать на балансе цену по 50. Аудиторы сказали нам, что мы давно не делали переоценку – вот мы ее и провели», – поясняет Осиновский.
По его словам, проект Tbilisi Hills сейчас развивается хорошо: в Грузии растет экономика, увеличивается спрос на недвижимость, и даже конфликт в Иране оказался этому проекту на пользу.
«Экономика Грузии растет, и поэтому растут цены. На все: на квартиры, на землю, на виллы, на дома. Особенно сейчас в связи с этой геополитикой большой спрос на грузинскую недвижимость, когда люди перестают инвестировать в Ближний Восток, предпочитая ему другие места, и это увеличивает спрос на недвижимость в Грузии. Поэтому здесь все достаточно хорошо», – говорит Осиновский.
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