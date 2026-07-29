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Cтроительная компания, выигравшая миллионный проект на Хийумаа, влезла в долги и перешла к «могильщику фирм»

Бывшие работники и строители на Хийумаа опасаются остаться ни с чем, поскольку обремененный долгами генеральный подрядчик перешел к «могильщику фирм».
Работники, которые за полтора года привели запущенное здание в порядок, требуют невыплаченную зарплату через комиссию по трудовым спорам и суд, однако переход компании к «могильщику фирм» может означать, что они так и останутся без денег.
  • Работники, которые за полтора года привели запущенное здание в порядок, требуют невыплаченную зарплату через комиссию по трудовым спорам и суд, однако переход компании к «могильщику фирм» может означать, что они так и останутся без денег.
  • Foto: Argo Nurs
Тем не менее бывшие работники компании добиваются выплаты задолженности через комиссию по трудовым спорам, а субподрядчик обратился за своими деньгами в суд.
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