Cтроительная компания, выигравшая миллионный проект на Хийумаа, влезла в долги и перешла к «могильщику фирм»

Работники, которые за полтора года привели запущенное здание в порядок, требуют невыплаченную зарплату через комиссию по трудовым спорам и суд, однако переход компании к «могильщику фирм» может означать, что они так и останутся без денег.
Foto: Argo Nurs
Тем не менее бывшие работники компании добиваются выплаты задолженности через комиссию по трудовым спорам, а субподрядчик обратился за своими деньгами в суд.
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