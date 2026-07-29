Cтроительная компания, выигравшая миллионный проект на Хийумаа, влезла в долги и перешла к «могильщику фирм»

Доходный дом на Хийумаа, отреновированный за 2 миллиона евро, стал предметом спора хозяйствующих субъектов: строителям не заплатили сотни тысяч евро, девелопер не намерен выплачивать эти деньги до завершения всех работ. Стороны готовятся к битве в суде.