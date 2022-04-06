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6 апреля 2022 в 9:35 Поделиться:









Власти Нарва-Йыэсуу планируют выкупить у Тийта Вяхи курзал

Курзал в Нарва-Йыесуу. Фото: Meeli Küttim

Власти Нарва-Йыэсуу и бизнес-империя Тийта Вяхи достигли договоренности, что самоуправление выкупит недвижимость курзала, который в его сегодняшнем виде давно является символом разрухи в курортном городе, пишет «Северное побережье».

Как сообщил мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин, с тыльной стороны курзала появится существенная пристройка - новый дом для Нарва-Йыэсууской основной школы и детского сада. Реставрация и пристройка будут стоить в диапазоне 6-8 миллионов евро, строительство позади курзала нового школьного дома на 180 учащихся плюс детсада власти города надеются профинансировать за счет государственной поддержки.

Элар Эха, член правления компании ТОО "Navesco", которой принадлежит курзал, еще в 2020 году пояснял, что недвижимость по улице Нурме, 2 можно продать только вместе с соседним участком по улице Кунгла, 5, который необходим для обслуживания основной территории - суммарно за оба участка собственник запросил у города 375 000 евро.

По словам Ильина, самоуправление намерено приобрести курзал за счет денег из местного бюджета, однако точные сроки покупки не ясны, поскольку в проекте горбюджета Нарва-Йыэсуу на 2022 год не значатся запрашиваемые "Navesco" 375 тысяч.