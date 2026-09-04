airBaltic нашла финансирование на 257 млн евро, но цена высока
Латвийская авиакомпания airBaltic договорилась с инвесторами о привлечении кредита на сумму до 257 млн евро, чтобы обеспечить финансирование, необходимое для реализации нового бизнес-плана. Процентная ставка составит 25% годовых.
Авиакомпании airBaltic, контрольный пакет которой принадлежит государству Латвия, требуется финансирование примерно на 500–600 млн евро, однако единственным реальным источником такого капитала может быть латвийское государство, заявил авиационный эксперт Свен Кукемельк.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.