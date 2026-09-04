Акции оборонных компаний выросли более чем на 100%, и это, может быть, только начало
Акции европейской оборонной промышленности с начала 2025 года росли в несколько раз быстрее общего индекса. По оценке аналитиков, этот рост может находиться лишь на начальной стадии, пишет Kauppalehti.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.