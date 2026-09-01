Назад Эстония как витрина слегка помутнела: четыре диагноза одной экономике Еще недавно об Эстонии писали как о балтийском «тигре» – цифровое государство, налоговый рай для стартапов, витрина реформ для всей Восточной Европы. Сегодня она слегка помутнела. Что же пошло не так – задается вопросом Петер Зашев.

После трех лет экономического спада Эстония в 2025 году вернулась к слабому росту, но восстановление остается одним из самых медленных в регионе. И на то есть несколько причин.

Зарплаты обогнали производительность

Начнем с самого болезненного. Пока эстонцы радовались росту зарплат, экономика незаметно потеряла конкурентоспособность. МВФ в отчете по Эстонии за 2025 год прямым текстом называет опережающий рост зарплат одним из структурных вызовов страны. А цифры говорят еще жестче: к концу 2025 года индекс трудовых издержек в Эстонии добрался до 153,6 пункта (2020 год = 100). При этом индекс производительности труда меняется далеко не с той же скоростью: в 2025 году он еле дотянул до 118 (2015 = 100).

Минимальная зарплата подскочила на 13,1% в 2024 году и еще на 8% в 2025-м, средняя зарплата в начале 2026 года выросла на 6,2% – и все это при производительности, которая едва шевелится. Даже Банк Эстонии в своих обзорах рынка труда честно предупреждает: зарплаты не могут расти быстрее производительности бесконечно, иначе они просто разгоняют инфляцию и подрывают конкурентоспособность экспорта.

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Бизнес недоинвестирует в сложную продукцию Инвестиции в основной капитал упали с исторического пика в 36,8% ВВП (2006 год) до примерно 24-26% сегодня, хотя виновата не столько «инвестиционная лень» эстонских компаний, сколько объективные тиски, в которых они оказались. Сам МВФ пишет прямо: производство с более высоким технологическим содержанием сдерживается нехваткой квалифицированных кадров и ограниченным доступом к рынкам капитала. Нехватка специалистов и капитала не исчерпывает причины. К ним также можно отнести слабый внешний спрос, высокие энергетические издержки, геополитические риски и неопределенность. Еврокомиссия прямо указывает, что геополитическая неопределенность и слабый внешний спрос заставляли частный сектор откладывать инвестиции. Проще говоря, для многих компаний такие инвестиции становятся значительно сложнее и дороже. Налоговая система не тянет госаппетиты Это, пожалуй, самый доказуемый пункт всей истории. За последние годы Эстония действительно заметно повысила налоговую нагрузку. Стандартный НСО вырос сначала до 22%, а с июля 2025 года до 24%; был введен автомобильный налог, повышались акцизы и земельный налог. Однако часть первоначально объявленного пакета была отменена: подоходный налог в 2026 году остался на уровне 22%, а отдельный 2%-ный налог на прибыль предприятий так и не вступил в силу. Поэтому проблема не в реализации всего объявленного «налога на безопасность», а в сочетании уже проведенных повышений с сохраняющимся крупным бюджетным дефицитом. Результат? Несмотря на рост налогов, весенние прогнозы 2026 года ожидали существенного расширения дефицита: Министерство финансов Эстонии оценивало его примерно в 4,3% ВВП, а Еврокомиссия в 4,5%. По прогнозу Еврокомиссии, государственный долг должен был увеличиться с 24,1% ВВП в 2025 году до 30,5% в 2027-м. Налоговая нагрузка растет, но этого недостаточно, чтобы покрыть возрастающие обязательства государства. Почему? Потому что налоговая база узка и структурно перекошена – и вот тут стоит назвать конкретных бенефициаров этого перекоса. Пока учитель и продавец платят повышенный НСО на хлеб, крупный эстонский землевладелец платит налог, который в Европе давно считается символическим. Первый, состоятельные граждане. В Эстонии нет прогрессивной шкалы подоходного налога и нет налога на богатство: ставка одна что для кассира, что для миллионера. Более того, доходы от прироста капитала можно откладывать через инвестиционный счет практически неограниченно, не платя налог до момента фактического вывода средств. Как прямо пишут многие экономисты-обозреватели, налоговая нагрузка на малообеспеченных граждан в Эстонии одна из самых высоких в Европе, а на состоятельных одна из самых низких. К этому добавляется плоский НСО на продукты питания – еда облагается налогом наравне с предметами роскоши, что бьет по бедным семьям сильнее, чем по богатым, поскольку доля расходов на еду у них выше. Второй бенефициар – владельцы недвижимости и земли. В Эстонии в принципе нет ежегодного налога на здания и помещения – есть только земельный налог, который платят далеко не все и не всегда по рыночной стоимости. Эстония остается одной из стран ЕС с самым низким налогообложением имущества: в 2023 году соответствующие поступления составляли около 0,6% ВВП против 3% в среднем по ЕС. Это не означает, что разницу можно автоматически превратить в бюджетный доход, но показывает, насколько сильнее Эстония опирается на налоги на труд и потребление, чем на недвижимость и имущество. Даже частичное сокращение этого разрыва теоретически могло бы принести бюджету несколько сотен миллионов евро в год. Иными словами, пока учитель и продавец платят повышенный НСО на хлеб, крупный землевладелец платит налог, который в Европе давно считается символическим. Индустриальной политики нет, и это видно по счетам за электричество Доказать отсутствие стратегии сложнее, чем доказать наличие дыры в бюджете, но косвенные улики складываются в убедительную картину. В энергетике Эстония остается нетто-импортером без нормального резерва мощности. проблема не в самой ставке на возобновляемые источники, а в недостаточно быстром развитии управляемых резервных мощностей, накопителей и сетевой инфраструктуры. В периоды низкой ветровой генерации и ограниченной пропускной способности межсоединений зависимость от импорта делает эстонские цены особенно чувствительными к ситуации на региональном рынке. Ставка на «зеленую» генерацию без параллельного развития накопителей и резервных мощностей – это и есть отсутствие политики, только в чистом виде. Горячие новости Кармен Йоллер: в Эстонии есть такие врачи и медсестры, которые, по идее, не должны работать Финская материнская компания обанкротилась, у эстонского производителя вырос убыток. Руководитель: «Я умеренно оптимистичен» Дилемма усадьбы Мууга: поскольку оригиналы произведений искусства не возвращают, владелец заказывает их копии KM Основным докладчиком Telia Digital Hub станет швейцарский создатель инновационных бизнес-моделей Александр Остервальдер

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Во внешней торговле картина похожая. Внешняя торговля восстановилась, но импорт рос быстрее экспорта. В 2025 году экспорт товаров увеличился на 7%, импорт на 8%, а торговый дефицит расширился на €443 млн, до €3,8 млрд. При этом экспорт товаров эстонского происхождения вырос лишь на 4%, тогда как реэкспорт увеличился на 14%, что указывает на сохраняющуюся проблему внутренней добавленной стоимости.

Что Литва делает иначе?

В 2024 году ВВП Литвы вырос на 2,7% (в IV квартале на 3,6%), пока экономика Эстонии сжималась на 0,1%. Прогнозы на 2025-2026 годы держали этот разрыв стабильно: весной 2026 года Luminor давал Литве 3,6% роста против эстонских 2%, ОЭСР – около 3% против 1,8%. Лишь прогноз ОЭСР на 2027 год обещает Эстонии более быстрые темпы роста (рост эстонского ВВП – 2,7% против 2,0 у Литвы), но отчасти это обусловлено базой сравнения, которая у Эстонии ниже.

В соотношении зарплата/производительность Литва не лучше, при этом в обеих странах рост реальных зарплат замедляется. А вот в плане инвестиций и добавленной стоимости Литва системно сильнее: при схожем дефиците кадров она целенаправленно использует свободные экономические зоны (СЭЗ). В Литве они дают реальные, а не декларативные льготы: 0% налога на прибыль первые десять лет, затем половина ставки еще шесть лет и 0% налога на недвижимость на весь этот период.

Именно эта политика привела в страну такие производства, как завод немецкого концерна Hella и завод высокоточной автомобильной электроники Continental, то есть именно то смещение к сложной, дорогой продукции, которого так не хватает Эстонии.

Самый резкий контраст – в налогах. С 2026 года Литва расширила прогрессивность налогообложения доходов, перейдя от двух основных ставок 20% и 32% к трехступенчатой шкале 20%, 25% и 32%, тогда как Эстония держится за плоскую шкалу. В плане энергетики Литва создала более масштабный и диверсифицированный портфель энергетических проектов, включая СПГ-инфраструктуру, ветровую и солнечную генерацию.

Итого: эстонская экономика столкнулась с несколькими взаимосвязанными ограничениями. Рост трудовых издержек опередил производительность и ослабил конкурентоспособность. Частные инвестиции сдерживаются нехваткой специалистов, капитала и внешнего спроса. Налоговая система сохраняет сильный уклон в сторону обложения труда и потребления, тогда как налоги на имущество остаются одними из самых низких в ЕС. В то же время энергетическая инфраструктура и промышленная политика не успевают за потребностями более сложной и капиталоемкой экономики.

Литва не решила всех этих проблем, но последовательнее использует СЭЗ, инфраструктуру и инвестиционные стимулы, чтобы привлекать производства с высокой добавленной стоимостью. Поэтому вопрос уже не в том, сохранился ли образ «эстонского тигра», а в том, способна ли страна построить новую модель роста после того, как преимущества старой исчерпали себя.