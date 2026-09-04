Omniva выставили на аукцион за 52 млн евро

Министерство опубликовало итоговый отчёт спецпроверки, в ходе которой под пристальным вниманием оказалась пятилетняя деятельность Omniva. По словам главы госкомпании Мартти Кулдма, документ должен вселить уверенность потенциального покупателя: приватизацию можно продолжать, и никаких скелетов в шкафу не обнаружено.
По оценке источников литовского делового издания Verslo žinios, сестринского издания Äripäev, покупателем готовящейся к приватизации Omniva может стать FedEx Corporation, акции которой торгуются в США, или одна из китайских компаний.
Немецкий логистический гигант DHL возлагает большие надежды на Эстонию. «В странах Балтии есть хорошие возможности для дальнейшего расширения бизнеса», – заявил генеральный директор европейского подразделения DHL Express Майк Парра в интервью Äripäev.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.