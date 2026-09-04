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Omniva выставили на аукцион за 52 млн евро

Государственная компания Eesti Post, работающая под брендом Omniva, целиком выставлена на публичный письменный аукцион со стартовой ценой 52 млн евро.
Член правления Eesti Post Мартти Кулдма считает, что покупателем государственной компании может стать стратегический инвестор, уже работающий в почтовом секторе, либо финансовый инвестор или инвестиционный фонд.
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