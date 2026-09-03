Nvidia покупает Hugging Face за $13 млрд

Nvidia объявила
о том, что покупает ИИ-стартап Hugging Face за 12 930 300 000 долларов (11 146 810 345 евро).
- Возглавляемая Дженсеном Хуангом Nvidia совершает очередную сделку по слиянию и поглощению
- Foto: Мэтт Рэмей / AFP / Scanpix
Hugging Face - платформа, на которой в открытом доступе публикуются открытые модели нейросетей.
«За последнее десятилетие команда Hugging Face создали нечто необыкновенное: живой дом для комьюнити разработчиков открытых моделей, - пишет Nvidia на своем сайте. - Более 18 миллионов разработчиков пользуются Hugging Face, чтобы разместить там 3 миллиона моделей, 500 тысяч датасетов и 1 миллион приложений. Более 200 тысяч компаний используют платформу, чтобы открыть, исследовать, кастомизировать и установить модели искусственного интеллекта».
Год назад Hugging Faсу отказались принять инвестицию от Nvidia в размере 7 миллиардов долларов, напоминает
Financial Times.
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«На протяжении всего времени работы Hugging Face мы получали много предложений об инвестициях или покупке, от которых мы отказывались, - говорит сооснователь Hugging Face Клем Деланге. - Этим летом звезды сошлись».
На момент публикации акции Nvidia растут на 1,33%.
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