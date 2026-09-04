Проливной дождь затопил улицы Пярну

Летняя жара в городах не рушит мосты и не срывает крыши, но тормозит экономику и стоит людям жизни. И толку мало, если мы охлаждаем здания так, что городские тепловые острова становятся еще горячее, пишет руководитель энергетической компании Gren Eesti Марго Кюлаотс.
В субботу Непал возобновил спасательные работы после вызванной погодными условиями паузы, однако почти 3000 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. По предварительной оценке правительства, восстановление после катастрофы может обойтись почти в 4 млрд евро.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.