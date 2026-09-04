Проливной дождь затопил улицы Пярну

Летняя жара в городах не рушит мосты и не срывает крыши, но тормозит экономику и стоит людям жизни. И толку мало, если мы охлаждаем здания так, что городские тепловые острова становятся еще горячее, пишет руководитель энергетической компании Gren Eesti Марго Кюлаотс.