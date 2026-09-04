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Проливной дождь затопил улицы Пярну

По данным Агентства окружающей среды, минувшей ночью в Пярну выпало рекордное для города количество осадков, что привело к затоплению улиц.
В Пярну выпало рекордное количество осадков.
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