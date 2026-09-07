Назад На полигоне под Тапа при разрыве миномета пострадали пять военнослужащих В понедельник, 7 сентября, на Центральном полигоне Сил обороны Эстонии недалеко от Тапа во время тестовых стрельб из 120-мм миномета произошел несчастный случай. Ранения получили пять военнослужащих Скаутского батальона, один из них – тяжелые.

«Сегодня во время испытательных стрельб 120-мм минометными боеприпасами внутри оружия возникло избыточное давление, что привело к разрыву ствола. Пять военнослужащих, находившихся рядом с оружием, получили ранения. Один из них – тяжелые», – сообщил командир Скаутского батальона подполковник Мадис Кооза.

Портал rus.err.ee сообщает, что военные медики осмотрели пострадавших на месте происшествия, после чего их доставили в больницу для дополнительного обследования. Близкие военнослужащих проинформированы.

Военная полиция и Департамент полиции безопасности начали расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.