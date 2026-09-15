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Суд отменил решение о расширении полигона Нурсипалу

Таллиннский административный суд отменил распоряжение правительства о расширении полигона Нурсипалу и введении природоохранных мер.
Полигон Нурсипалу.
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