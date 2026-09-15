Сегодня Таллиннский административный суд удовлетворил жалобу 81 частного лица, двух предприятий и двух экологических организаций, отменив тем самым решения правительства о расширении учебного полигона Нурсипалу.
Соседи с обеих сторон уже уехали, освободив место под расширяющийся полигон Нурсипалу, Ян Пост тоже вывозит из своего дома накопленное за 35 лет имущество, но еще быстрее по ночам его дом опустошают воры.
Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) достиг соглашения о приобретении 20 земельных участков в Нурсипалу, включая застроенную недвижимость. Общая стоимость приобретенных земельных участков составляет около 3,5 миллиона евро, пишет ERR.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.