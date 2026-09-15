Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,33%316,66
  • OMX Riga−0,43%959,14
  • OMX Tallinn−0,1%2 201,63
  • OMX Vilnius0,38%1 488,79
  • S&P 500−0,48%7 619,98
  • DOW 30−0,29%52 421,2
  • Nasdaq −0,56%26 186,41
  • FTSE 100−0,34%10 661,48
  • Nikkei 225−0,01%63 484,1
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%97,22
  • OMX Baltic0,33%316,66
  • OMX Riga−0,43%959,14
  • OMX Tallinn−0,1%2 201,63
  • OMX Vilnius0,38%1 488,79
  • S&P 500−0,48%7 619,98
  • DOW 30−0,29%52 421,2
  • Nasdaq −0,56%26 186,41
  • FTSE 100−0,34%10 661,48
  • Nikkei 225−0,01%63 484,1
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%97,22

Datasel надеется разрешить конфликт с Эстонией за столом переговоров

Индийско-итальянская компания Datasel, столкнувшаяся с проблемами при поставках снарядов Эстонии, предложила государственным учреждениям урегулировать спор во внесудебном порядке.
«Пусть поставят снаряды», – сказал уходящий с поста министр обороны Ханно Певкур.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 10.09.26, 13:41
Европейская прокуратура занялась сделками RKIK с компанией Datasel
Европейская прокуратура берет на себя ведение уголовного дела по проверке сделок между Государственным центром оборонных инвестиций (RKIK) и Datasel.
Новости
  • 09.09.26, 08:39
Скандальный Datasel хочет продолжить сотрудничество с RKIK. «Общая стоимость договоров превысила 150 млн»
Обращение Datasel в полном объеме
Компания Datasel, продавшая Эстонии боеприпасы, намерена продолжить выполнение контрактов Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) и надеется вновь сесть за стол переговоров с государством, чтобы урегулировать разногласия.
Новости
  • 07.09.26, 14:49
RKIK требует через суд вернуть более 68 млн евро. «Мы готовы отчитаться со снайперской точностью»
Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) требует через суд вернуть более 68 млн евро в связи со спорами по оборонным закупкам. Судебные заседания проходят в закрытом режиме.
Новости
  • 04.09.26, 17:48
Бизнес-партнером индийцев по скандальной сделке со снарядами оказалась загадочная британская компания
Государство подало в суд на обе компании
Бизнес-партнером индийцев, получивших десятки миллионов евро предоплаты за снаряды, оказалась британская компания, принадлежащая австралийцу. Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) подал в суд на обе компании.
  • KM
Content Marketing
  • 24.08.26, 10:04
С объекта на производство: как предварительная сборка трубопроводов ускоряет строительство дата-центров
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.

Самые читаемые

1
Новости
  • 13.09.26, 13:51
За роскошным платьем прилетают из Калифорнии в Таллинн. «Клиенты, которые нас нашли, не спрашивают, почему это изделие стоит так дорого»
2
Новости
  • 14.09.26, 11:50
Убыточная металлургическая компания остановила производство и сокращает сотрудников
3
ТОП
  • 14.09.26, 10:26
ТОП самых богатых: трагедия привела в список новых молодых участников
4
Новости
  • 14.09.26, 11:26
AirBaltic подала в США заявление о защите от банкротства
5
Эпицентр
  • 14.09.26, 06:00
Оборот автошкол намекает на махинации. Честные конкуренты требуют показательной порки
6
Новости
  • 11.09.26, 11:34
Миллион за вход: как два предпринимателя запускают в Эстонии ИИ-фабрику за миллиард евро

Последние новости

Новости
  • 15.09.26, 13:17
Убыточный бизнес продавца Apple в Эстонии может быть выставлен на продажу
Новости
  • 15.09.26, 12:55
Datasel надеется разрешить конфликт с Эстонией за столом переговоров
Новости
  • 15.09.26, 12:04
Авиакомпания airBaltic задолжала метеорологам 42 млн евро
ТОП
  • 15.09.26, 10:06
В ТОПе самых богатых людей Эстонии растет число женщин
Mнения
  • 15.09.26, 09:44
Тимо Татар: электричество в Эстонии недорогое
Новости
  • 15.09.26, 09:07
Партия реформ назвала кандидатуры новых министров
Дополнено в 11.35
Биржа
  • 15.09.26, 08:51
Август стал для LHV самым успешным месяцем года, однако результаты по-прежнему отстают от финансового плана
Биржа
  • 15.09.26, 08:35
Американские биржи закрылись в минусе из-за опасений вокруг искусственного интеллекта

Сейчас в фокусе

Äripäev составляет рейтинг богатейших людей Эстонии, и с 2005 года в него входят 500 имен.
ТОП
  • 14.09.26, 10:26
ТОП самых богатых: трагедия привела в список новых молодых участников
По словам президента Эстонского союза автошкол, члена правления и владельца Tapa Autokool OÜ Неэме Кюльмаллика, в большинстве эстонских автошкол нет инструкторов по вождению с трудовыми договорами, и в этом секторе процветает недобросовестная конкуренция.
Эпицентр
  • 14.09.26, 06:00
Оборот автошкол намекает на махинации. Честные конкуренты требуют показательной порки
AirBaltic обещает, что во время реструктуризации рейсы будут выполняться по расписанию.
Новости
  • 14.09.26, 11:26
AirBaltic подала в США заявление о защите от банкротства
Металлообрабатывающая компания Moodul, более 30 лет работавшая в Валга, в начале августа прекратила производство. Фото иллюстративное.
Новости
  • 14.09.26, 11:50
Убыточная металлургическая компания остановила производство и сокращает сотрудников
«Это сложная ниша. Но я не готова поступаться качеством ради того, чтобы сделать что-то дешевле», – говорит дизайнер и основательница Marimo Марилийз Пиккар.
Новости
  • 13.09.26, 13:51
За роскошным платьем прилетают из Калифорнии в Таллинн. «Клиенты, которые нас нашли, не спрашивают, почему это изделие стоит так дорого»
Новости
  • 10.09.26, 10:36
Что привело к продаже Prisma? Финдиректор компании рассказывает об ошибках ценообразования и бардаке в учете
В соседнем поезде находился бывший премьер Великобритании Борис Джонсон.
Новости
  • 14.09.26, 08:25
Российский беспилотник атаковал поезд у границы с Польшей
Созданный Александером Остервальдером Business Model Canvas — один из самых известных в мире инструментов бизнес-стратегии. 5 ноября идеи Остервальдера можно будет услышать на Telia Digital Hub.
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.26, 12:02
Основным докладчиком Telia Digital Hub станет швейцарский создатель инновационных бизнес-моделей Александр Остервальдер

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026