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Sunly нашла инвестора для финансирования строительства дата-центра в Ристи

Компания Sunly, развивающая в Ристи дата-центр мощностью 180 МВт, привлекла в качестве партнера норвежскую биржевую компанию Magnora Data Center ASA.
По словам исполнительного директора Sunly Прийта Лепасеппа, в Ристи будет создан гибридный энергопарк Sunly, а дата-центр как крупный потребитель объединит все его элементы в единую систему.
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