Sunly нашла инвестора для финансирования строительства дата-центра в Ристи

Компания-разработчик возобновляемой энергетики Sunly привлекла почти 85 млн евро банковских кредитов для строительства четырех новых солнечных парков в Латвии. В результате проекта производственные мощности солнечной энергетики в стране увеличатся на 50%.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.