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Суд отклонил иск портовой компании Хяэлей к Elering

Харьюский уездный суд отклонил иск портовой компании Хяэлей Pakrineeme Sadam к Elering, в котором компания требовала от сетевого оператора более 2,8 млн евро арендной платы вместе с пенями.
В 2022 году Elering построил на причале свою газовую инфраструктуру для проекта LNG-терминала в Палдиски. По мнению владельцев портового бизнеса, в тот период швартовочный причал полностью находился в распоряжении государственной компании, поэтому за его использование следовало платить аренду.
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