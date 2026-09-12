Суд отклонил иск портовой компании Хяэлей к Elering

Глава Alexela Марти Хяэль рассказал, что сигналы от политиков и партий по поводу поддержки гигантской гидроаккумулирующей станции в Палдиски различаются. Гарантийный механизм, который устроил бы всех, найти не удалось.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.