Назад Скрытые платежи: Эстонские подставные фирмы замешаны в международной схеме с участием онлайн-казино Доходы нелегальных интернет-казино, работающих на европейском рынке, достигают десятков миллиардов евро. Для перемещения этих денег создана отдельная индустрия, которая помогает владельцам казино уклоняться от налогов и легализовывать доходы. В такие схемы вовлечена Эстония.

Мы стучим в дверь квартиры в панельном доме на окраине Риги. «У моего сына есть фирма в Эстонии?» – удивленно спрашивает открывшая дверь женщина, ее руки дрожат.

Это не первый и не второй подобный разговор.

«Фирма в Эстонии? Меня уже ничем не удивить. Если бы я вообще хоть что-то знала о ее жизни, – сказала другая женщина, когда мы спросили о ее дочери. - Это что-то незаконное?»

Мы уже некоторое время кружим по спальным районам Риги. Пытаемся понять, что объединяет людей, на чьи имена в Эстонии зарегистрированы компании с определенной схемой. Возможно, даже сами эти люди не знают, куда тянутся нити.