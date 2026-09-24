Скрытые платежи: Эстонские подставные фирмы замешаны в международной схеме с участием онлайн-казино
Доходы нелегальных интернет-казино, работающих на европейском рынке, достигают десятков миллиардов евро. Для перемещения этих денег создана отдельная индустрия, которая помогает владельцам казино уклоняться от налогов и легализовывать доходы. В такие схемы вовлечена Эстония.
Мы стучим в дверь квартиры в панельном доме на окраине Риги. «У моего сына есть фирма в Эстонии?» – удивленно спрашивает открывшая дверь женщина, ее руки дрожат.
Это не первый и не второй подобный разговор.
«Фирма в Эстонии? Меня уже ничем не удивить. Если бы я вообще хоть что-то знала о ее жизни, – сказала другая женщина, когда мы спросили о ее дочери. - Это что-то незаконное?»
Мы уже некоторое время кружим по спальным районам Риги. Пытаемся понять, что объединяет людей, на чьи имена в Эстонии зарегистрированы компании с определенной схемой. Возможно, даже сами эти люди не знают, куда тянутся нити.
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Инспекция труда сообщила о лавине обращений в связи с невыплатой заработных плат в Studioworks. После публикации статьи в Äripäev собственник компании начал выплачивать зарплаты, объяснив задержку проблемами с банком.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.