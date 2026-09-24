Назад Летний отпуск может подорожать: глава Ryanair ожидает роста цен на авиабилеты Авиабилеты летом 2027 года могут подорожать на 10-20%, если цены на нефть останутся на нынешнем высоком уровне. Такой прогноз озвучил генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири 23 сентября.

По его словам, Ryanair не планирует вводить топливные сборы, однако другие авиакомпании могут пойти на этот шаг, чтобы компенсировать возросшие расходы на горючее, пишет Deutsche Welle

О'Лири отметил, что большинство авиаперевозчиков заранее застраховались от колебаний цен на топливо, что позволило смягчить последствия резкого подорожания нефти. Однако летом 2027 года компаниям, вероятно, придется переложить дополнительные издержки на пассажиров.

Глава Ryanair также считает, что рост цен на авиатопливо ускорит консолидацию отрасли. По его мнению, дальнейшее увеличение расходов может привести к банкротству убыточных авиакомпаний и укреплению позиций крупнейших игроков рынка.