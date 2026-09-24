Lindex Eesti избежала исключения из регистра и выплатила владельцу крупные дивиденды
Если еще на прошлой неделе Коммерческий регистр угрожал исключить из регистра компанию Lindex Eesti, управляющую сетью магазинов одежды и входящую в финскую Lindex Group, то теперь годовой отчет представлен и вопрос закрыт.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.