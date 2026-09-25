Таури Алас: дисциплинированный человек выполнит работу дома, в кафе, в парке или где угодно
Никто не говорит, что нужно запретить шариковые ручки только потому, что некоторые из них время от времени протекают. С работой из дома должна действовать та же логика, пишет инвестор Таури Алас в ответе на опрос лидеров мнений Äripäev.
Необходимо как можно скорее прекратить выплачивать зарплату людям, у которых нет времени ходить на работу и выполнять свои обязанности, пишет Янек Мягги в ответ на опрос лидеров общественного мнения, проведенный Äripäev.
Майкол ездил на Ferrari и Lamborghini, но, если нужно выбрать автомобиль, на котором действительно хочется ездить каждый день, он предпочел бы Chevrolet Corvette C8. «Он выглядит, как суперкар, и на нем действительно можно ездить», — такими словами Майкол представляет новую жемчужину своей коллекции.