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Арго Лууде: корова дает больше молока, если сама может регулировать процесс доения. То же самое и с работником

Лично я не считаю правильным пытаться подогнать всех под один шаблон и не думаю, что такой подход дает лучший результат, пишет Арго Лууде в ответе на опрос лидеров мнений Äripäev.
«Да, я прекрасно понимаю, что для руководителя работа сотрудников из дома – настоящая головная боль: кем ты управляешь, если офис наполовину пуст?» – говорит Арго Лууде.
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