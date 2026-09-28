Кохила готовится к рывку в развитии: в волость идут инвестиции и строятся новые дома. «Мы не дыра»
В Кохила одновременно прибывают новые жители и частные деньги. В волости строятся заводы и многоквартирные дома, а в ближайшие годы появится пара сотен рабочих мест. Однако Rail Baltica, сулившая еще более стремительный рост, задерживается.
Премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы сообщили, что строительство железнодорожной магистрали Rail Baltica, проходящей через три страны Балтии, будет завершено не позднее 2034 года вместо ранее согласованного 2030 года.
Харьюский уездный суд начал процедуру санации дорожно-строительной компании RTS Infra Eesti. Всего несколько месяцев назад компания заключила по итогам государственного тендера контракт на строительство дороги Соо теэ в волости Саку в рамках проекта Rail Baltica.
Майкол ездил на Ferrari и Lamborghini, но, если нужно выбрать автомобиль, на котором действительно хочется ездить каждый день, он предпочел бы Chevrolet Corvette C8. «Он выглядит, как суперкар, и на нем действительно можно ездить», — такими словами Майкол представляет новую жемчужину своей коллекции.