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Кохила готовится к рывку в развитии: в волость идут инвестиции и строятся новые дома. «Мы не дыра»

В Кохила одновременно прибывают новые жители и частные деньги. В волости строятся заводы и многоквартирные дома, а в ближайшие годы появится пара сотен рабочих мест. Однако Rail Baltica, сулившая еще более стремительный рост, задерживается.
Если нынешние планы осуществятся, через несколько лет Кохила будет выглядеть совсем иначе. Наряду с новыми заводами, рабочими местами и инфраструктурой в волости планируется построить и новое жилье.
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