Для кризисов и удаленных мест в Силламяэ будут производить мобильные водопроводы

Компания уже более двадцати лет занимается разработкой и поставкой оборудования для обращения с отходами и вторсырьем: прессов-компакторов, контейнерных систем, оборудования для погрузки, сортировки, переработки. Дмитрий Полупан рассказал ДВ, что строительство нового производства в Силламяэ является частью более широкой стратегии развития.

«Компания имеет около 50 постоянных торговых партнеров и дилеров в разных странах. Следующим этапом развития мы видим создание собственной современной производственной базы в Эстонии, увеличение доли собственных разработок и переход к производству более сложного автоматизированного оборудования с высокой добавленной стоимостью», – рассказал Полупан.

Водопровод, который можно выгрузить из машины

Новым видом продукции, которую будут производить в Силламяэ, станут умные автономные системы инфраструктуры. Например, это мобильная система хранения и распределения воды или система сбора сточных вод, которые можно привезти на грузовике туда, где обычной инфраструктуры нет либо она временно нарушена.

«Это уже не просто металлические емкости. Такие системы могут включать насосное оборудование, подогрев и рециркуляцию, автономное электропитание, электронные датчики и дистанционный мониторинг параметров работы. Мы видим их применение в муниципальном и коммунальном хозяйстве, промышленности, строительстве, на удаленных объектах и для обеспечения инфраструктуры в чрезвычайных ситуациях», – рассказал Дмитрий Полупан.

Также компания продолжит заниматься оборудованием для обращения с отходами и вторсырьем. «Наша долгосрочная задача заключается не столько в увеличении объемов производства металлоконструкций, сколько в развитии собственных инженерных продуктов и технологий с более высокой добавленной стоимостью», – отметил Полупан.

С прицелом на Африку

По словам Дмитрия Полупана, развитие собственного производства уже началось на имеющихся площадях, а полный запуск новой производственной единицы запланирован к концу 2028 года.

Фонд справедливого перехода выделил Ecopress Waste Systems две субсидии – 300 000 на развитие и 2 млн евро на создание новой производственной единицы. По словам Полупана, общий объем инвестиций составляет около 4,5 млн евро без НСО. Из них порядка 1,4 млн приходится на строительство и около 3,1 млн – на производственное оборудование, автоматизацию и роботизацию.

На предприятии будет не менее двадцати рабочих мест, в том числе для квалифицированных работников – операторов и специалистов по роботизированным системам.

Дмитрий Полупан рассказал, что основным рынком для Ecopress является Европа, и этот рынок останется ключевым, но планируется экспансия на новые. «Мы видим значительный потенциал для технологий Ecopress на рынках Ближнего Востока, Азии и Африки. Для этих регионов интересны как современные решения в области обращения с отходами и вторичным сырьем, так и автономные инфраструктурные системы, – пояснил он. – Поэтому мы рассматриваем создаваемое в Силламяэ производство не только как локальное расширение, а как производственную и технологическую базу для дальнейшего международного роста Ecopress».