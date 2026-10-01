Назад Единственный производитель холодильников в Балтии подал заявление о банкротстве Литовское деловое издание Verslo Žinios пишет, что 30 сентября генеральный директор Snaige Дарюс Варнас подал в Каунасский окружной суд заявление о банкротстве компании. Причинами стали убытки, неблагоприятная ситуация на рынке и неясные перспективы дальнейшей работы.

Обязательства Snaige сейчас превышают 12 млн евро. В прошлом году компания получила убыток в 670 000 евро, а чистый убыток за 2024 год превысил 3,2 млн евро.

«Слишком медленно и слишком мало – пожалуй, так можно описать усилия последних лет по перестройке Snaige и поиску места для ее продукции на сильно изменившемся мировом рынке», – сказал Варнас в сообщении компании.

По его словам, стратегия выпускать меньше, но более специализированной и дорогой продукции была правильной. Однако добиться ожидаемого результата не удалось из-за долгов, накопившихся при прежних владельцах, постоянной нехватки оборотных средств и ограниченного доступа к кредитам.

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Дочерняя компания литовской фирмы по управлению долгами Easy Debt Service – EDS Invest 3 – в несколько этапов приобрела долю у Sekenora Holdings. К сентябрю 2023 года ей принадлежало 91,1% акций Snaige, после чего новый владелец начал перестройку компании.

В 2022 году номинальная стоимость требований Easy Debt Service к Snaige составляла 10 млн евро. Сейчас она сократилась до 3,8 млн евро. Требования обеспечены ипотекой на имущество компании.

Из-за сокращения заказов в декабре 2023 года Snaige на месяц остановила производство. Акции компании торговались на Nasdaq Baltic, но в апреле 2024 года акционеры решили уйти с биржи.

Сейчас в компании работают 190 человек, и все они получат уведомления об увольнении. Если суд начнет процедуру банкротства, расчеты с работниками и кредиторами будут проходить по правилам литовского законодательства о неплатежеспособности.

Завод в Алитусе был основан в 1963 году. Производственная мощность единственного в странах Балтии завода холодильников достигала 550 000 устройств в год, а в лучшие годы там работали 650 человек.