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Единственный производитель холодильников в Балтии подал заявление о банкротстве

Литовское деловое издание Verslo Žinios пишет, что 30 сентября генеральный директор Snaige Дарюс Варнас подал в Каунасский окружной суд заявление о банкротстве компании. Причинами стали убытки, неблагоприятная ситуация на рынке и неясные перспективы дальнейшей работы.
Завод Snaige в Алитусе был основан в 1963 году.
  • Завод Snaige в Алитусе был основан в 1963 году.
  • Foto: snaige.lt
Обязательства Snaige сейчас превышают 12 млн евро. В прошлом году компания получила убыток в 670 000 евро, а чистый убыток за 2024 год превысил 3,2 млн евро.
«Слишком медленно и слишком мало – пожалуй, так можно описать усилия последних лет по перестройке Snaige и поиску места для ее продукции на сильно изменившемся мировом рынке», – сказал Варнас в сообщении компании.
По его словам, стратегия выпускать меньше, но более специализированной и дорогой продукции была правильной. Однако добиться ожидаемого результата не удалось из-за долгов, накопившихся при прежних владельцах, постоянной нехватки оборотных средств и ограниченного доступа к кредитам.
Варнас отметил, что руководитель обязан выполнять обязательства перед работниками и партнерами, но также должен остановить рост убытков, если реальных и предсказуемых шансов спасти компанию уже нет.
Отказ от бытовых холодильников не дал нужного эффекта
При новых владельцах Snaige отказалась от производства бытовых холодильников и сосредоточилась на медицинских холодильниках и моноблоках для холодильного оборудования. По словам Варнаса, к этому подтолкнула неравная конкуренция с производителями из Азии и Турции.
Новое направление оказалось прибыльнее, но объемы производства были значительно ниже. Это позволило сократить расходы, подстроить ресурсы под новые объемы и продать часть активов.
Хорошие перспективы для новой продукции видели и на украинском рынке. Однако сотрудничество пострадало, поскольку местные партнеры напрямую столкнулись с последствиями российской агрессии.
«Несмотря на все усилия, сегодня приходится признать, что накопившиеся проблемы и долги оказались слишком тяжелыми, а перестройка компании, к сожалению, затянулась», – сказал Варнас.
Проблемы с долгами привели к реструктуризации еще в 2022 году
Из-за финансовых трудностей и долга около 18 млн евро осенью 2022 года в отношении Snaige начали процедуру реструктуризации. Тогда компания через кипрскую Sekenora Holdings принадлежала российской группе Polair.

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Дочерняя компания литовской фирмы по управлению долгами Easy Debt Service – EDS Invest 3 – в несколько этапов приобрела долю у Sekenora Holdings. К сентябрю 2023 года ей принадлежало 91,1% акций Snaige, после чего новый владелец начал перестройку компании.
В 2022 году номинальная стоимость требований Easy Debt Service к Snaige составляла 10 млн евро. Сейчас она сократилась до 3,8 млн евро. Требования обеспечены ипотекой на имущество компании.
Из-за сокращения заказов в декабре 2023 года Snaige на месяц остановила производство. Акции компании торговались на Nasdaq Baltic, но в апреле 2024 года акционеры решили уйти с биржи.
Сейчас в компании работают 190 человек, и все они получат уведомления об увольнении. Если суд начнет процедуру банкротства, расчеты с работниками и кредиторами будут проходить по правилам литовского законодательства о неплатежеспособности.
Завод в Алитусе был основан в 1963 году. Производственная мощность единственного в странах Балтии завода холодильников достигала 550 000 устройств в год, а в лучшие годы там работали 650 человек.
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