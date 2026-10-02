Транспортный департамент аннулировал лицензию одного автоперевозчика
На последнем заседании комиссии по грузовым автоперевозкам при Транспортном департаменте у одного из перевозчиков за повторные нарушения аннулировали лицензию. Руководитель компании на заседание не явился.
Крупные автошколы недовольны государством, которое не положило конец многолетней недобросовестной конкуренции. У эстонских автошкол не сходится статистика: доходы и количество выпускников дают стоимость обучения по 500 евро. Налогово-таможенный департамент утверждает, что работает над этим.
Департамент транспорта Эстонии и Traffest OÜ заключили договор на проектирование ITS-решений, закупку и установку оборудования на участке Вяо-Хальяла шоссе Таллинн-Нарва. Общая стоимость работ составляет около 2 млн евро.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.