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Транспортный департамент аннулировал лицензию одного автоперевозчика

На последнем заседании комиссии по грузовым автоперевозкам при Транспортном департаменте у одного из перевозчиков за повторные нарушения аннулировали лицензию. Руководитель компании на заседание не явился.
Из-за повторного нарушения один из автоперевозчиков лишился лицензии. Фото иллюстративное.
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