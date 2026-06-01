Назад ЛОГИСТИКА

01.06.26, 14:13 Эстония разрешила движение по дорогам 25‑метровых автопоездов С сегодняшнего дня по дорогам Эстонии могут ездить более длинные и тяжелые автопоезда.

«Это давно ожидаемый шаг для транспортного сектора и важный этап для экономики Эстонии в целом», – сказал министр инфраструктуры Кульдар Лейс. На фото – испытание автопоезда этой весной.

Foto: Transpordiamet

Если до сих пор по дорогам Эстонии в основном ездили автопоезда длиной до 16,5 метра и массой до 44 тонн, то по новому порядку на основании спецразрешения и по определенным маршрутам разрешено движение автопоездов, соответствующих европейской модульной системе (EMS), длиной до 25,25 метра и массой до 60 тонн, сообщил Транспортный департамент. Кроме того, на дороги допускаются автопоезда длиной до 20,75 метра и массой до 60 тонн, которые используются, например, при перевозке леса и сыпучих грузов.