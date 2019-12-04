Подарки без налоговых проблем

Сейчас наступил тот короткий момент, когда никого не удивляет получение подарка от малознакомых, а то и совсем неизвестных лиц и организаций. Подарки благосклонно принимаются, даже если за версту от них тянет откровенно рекламным характером.

Законодательство наше с пониманием относится к такого рода хозяйственным операциям: рекламный подарок освобождается от налогообложения, о чём недавно писали ДВ.

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Хотя и без такого рода напоминаний норму закона о безналоговом рекламном подарке в пределах 10 евро (без НСО) не знает только уж сов­сем ленивый. Но воспринимается она чаще всего применительно к рекламной операции, проводимой в мес­те продаж. Действительно, самое простое использование законодательной льготы касается случаев, когда торговое предприятие сообщает «городу и миру», что любая сделанная в их магазине покупка в предновогоднюю неделю, например, сопровождается подарком: бутылкой шампанского (за 10 евро без НСО вполне приличного) или коробкой конфет, игрушкой, какой-либо хозяйственной утварью и т. д. и т. п. Некоторые специалисты по налогообложению даже специально подчёркивают, что доказательст­вом рекламного характера подарка является его безад­ресность и массовость (получают все покупатели в определённое время либо все посетители магазина в определённые часы и т. п.).

Однако рекламная деятельность в хозяйственной практике много шире, чем привлечение потенциального покупателя в место продаж. И, соответственно, расходы рекламные многообразнее. А чтобы к рекламным расходам иного характера применялась налоговая льгота, требуется выполнять одно важное условие: хозоперация должна быть оформлена (документирована) таким образом, чтобы её рекламное назначение было однозначно понятно.

Владимир Вайнгорт , д.э.н., научный руководитель клуба «Кардис» Важное условие: хоз­операция должна быть оформлена таким образом, чтобы её рекламное назначение было однозначно понятно.

Рассмотрим, для начала, насколько обязателен принцип безадресности рекламного подарка. Наверное, действительно, если за пару дней до 31 декабря раздать семь бутылок шампанского (случайно при этом окажется, что в магазине семь работников) и мотивировать это тем, что подарок делался первым семи посетителям 30 декабря, то могут возникнуть проблемы. Но анонимность подарка совсем не обязательное требование.

В сфере продаж товаров или услуг производственно-технического назначения, например, как раз необходима адресная реклама, поскольку круг потенциальных пользователей вполне определён. Скажем, предновогодняя рекламная акция может устраиваться с целью распространения каталога новой продукции, планируемой к реализации на следующий год (либо рассылка прайс-листов какой-либо продукции или услуг). Но одно дело, когда на имя руководителя фирмы-потенциального потребителя придёт почтой пакет с каталогом (который адресат может и не увидеть, поскольку секретарь выбрасывает рекламные материалы), а другое дело, если посыльный принесёт пакет с бутылочкой вина, открыткой и тем же каталогом (вместо вина может быть что угодно). На подарке может быть лого фирмы-отправителя (при этом учтём, что оплата нанесения рекламного текста также не вызывает налогообложения).

Заметим также, что расход на открытки и их рассылку к празднику не является подарком в понимании налогового права. Это же касается настенных и настольных календарей.

Иногда спрашивают, может ли с помощью подарка рекламироваться не только конкретный товар или услуга, а бренд фирмы: «чтобы помнили». Конечно, может. И ещё один вопрос часто задают: должен ли рекламный подарок каким-либо образом отражать характер товара или услуги? Нет. Закон такой связи не предусматривает. Да и невозможно иногда это обеспечить. А в смысле результативности рекламы - чем неожиданнее окажется подарок, тем лучше.

Владимир Вайнгорт, доктор экономических наук, научный руководитель клуба «Кардис»