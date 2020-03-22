Недвижимость в Испании: объявлениям не всегда можно доверять

Интерес к рынку недвижимости Испании остаётся в Эстонии высоким. При этом приобретение недвижимости в чужом государстве многих пугает. Это, конечно, не квантовая механика, но маклеры по недвижимости из Uus Maa City Маарика Каарепере и Мирья-Хелен Ярвел указывают на многие нюансы, о которых потенциальным покупателям следовало бы знать.

Чем ближе к морскому побережью, тем дороже жильё. На севере Испании оно дешевле, чем на Коста дель Соль. Большие города - особый ценовой класс. Фото: Shutterstock

Недвижимость в Испании привлекает с каждым годом всё больше и больше, а многие жители Эстонии уже стали её счастливыми обладателями, что только добавляет энтузиазма. Популярные испанские регионы – Коста дель Соль, Аликанте и входящий в Канарский архипелаг остров Тенерифе. По словам маклеров, в пользу Испании говорят привлекательный климат, хорошее авиасообщение и владение местными партнёрами английским языком. Цены на недвижимость в Испании разная и зависит от размера недвижимости, её состояния и, разумеется, мес­тоположения. «На севере можно купить квартиру дешевле, чем на Коста дель Соль, близость моря повышает цену. Крупные города – это свой ценовой класс, более высокий», - сказала Марика Каарепере.