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dv.ee

14 марта 2022 в 8:54 Поделиться:









Возможно ли уволиться одним днем?

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Читатель спрашивает: какое-то время я работал в Эстонии, но хочу срочно уволиться, потому что у меня на родине критическая ситуация. Могу ли я уволиться одним днем?

Трудовой договор можно расторгнуть в случае чрезвычайных обстоятельств по соглашению сторон без предуведомления или в обычном порядке по собственному желанию с соблюдением срока предуведомления. При прекращении трудовых отношений работодатель в любом случае должен выплатить вознаграждение за проделанную работу и компенсацию за неиспользованный отпуск, т. е. произвести окончательный расчет.

По соглашению сторон трудовой договор может быть расторгнут в любое время. В таком случае не требуется соблюдения срока предуведомления. Трудовой договор можно расторгнуть и устно, но во избежание последующих споров это лучше сделать письменно или как минимум в письменно воспроизводимой форме, подтвердив прекращение трудовых отношений, например, электронным письмом.

Работник может расторгнуть трудовой договор без соблюдения срока предуведомления, т. е. в течение разумного времени после того, как ему стало известно об обстоятельствах, явившихся причиной расторжения договора (в определенных случаях и одним днем), только в случае чрезвычайных и веских обстоятельств. Это касается в первую очередь ситуаций, когда по состоянию здоровья или в связи с исполнением семейных обязанностей он не может исполнять оговоренную работу.

Чрезвычайным обстоятельством может быть неожиданная болезнь члена семьи, необходимость защиты дома и т. п. Переезд, например, обычно не является чрезвычайным обстоятельством, в связи с которым можно расторгнуть трудовой договор в чрезвычайном порядке без предуведомления. Если же у работника дома случился пожар, он никак не мог этого предвидеть. Это чрезвычайная ситуация, из-за которой работнику может оказаться необходимым переехать в другой город или другую страну. Обстоятельство расторжения трудового договора в чрезвычайном порядке работник должен письменно обосновать в своем заявлении об отказе от трудового договора.

Заявление об отказе от трудового договора нужно направлять в письменно воспроизводимой форме, например, простым или электронным письмом либо по SMS. Заявление об отказе от трудового договора является односторонним волеизъявлением, и согласия другой стороны не требуется. Заявление начинает действовать с момента получения его другой стороной. Если работник, например, позвонил и сказал, что завтра на работу не выйдет и увольняется без подачи заявления, договор остается в силе и его необходимо исполнять. В такой ситуации, поскольку другая сторона не была проинформирована надлежащим образом, устное заявление об отказе от договора является ничтожным, и работодатель может расторгнуть трудовой договор в чрезвычайном порядке по причине того, что работник больше не выходит на работу. При этом работодатель должен помнить, что перед расторжением трудового договора он должен вынести предупреждение.

При расторжении трудового договора в обычном порядке нужно соблюдать срок предуведомления, который в период испытательного срока составляет не менее 15 дней, а после него – 30. Однако, если работник подал заявление об отказе от трудового договора надлежащим образом, но указал в нем дату более раннюю, чем предусмотрено законом, заявление все равно действительно и работника нельзя удерживать. Трудовые отношения прекращаются в указанную в заявлении дату, и работодатель не может отказать в выплате окончательного расчета. Если работодатель сможет доказать, что такое неожиданное увольнение работника причинило работодателю ущерб, он может взыскать его с работника непосредственно или через орган, рассматривающий трудовые споры.