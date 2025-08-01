Газ-труба и пепси-кола: почему Хельсинкские соглашения сегодня не работают?

Хельсинкские соглашения состояли из трех взаимосвязанных «корзин» (как это называлось на дипломатическом сленге): государственно-политической, торгово-экономической и гуманитарно-правовой. Страны, подписавшие Заключительный акт, соглашались с определенными фундаментальными принципами, несмотря на различный общественный строй. Фактически в этом можно было увидеть отражение мечты об их «конвергенции», которую тогда выражали известные интеллектуалы, в том числе академик Сахаров.

И эта конвергенция в те времена проявлялась с космической наглядностью. Всего за две недели до подписания Хельсинкских соглашений, 15 июля 1975 года состоялась эпохальная стыковка кораблей «Союз» и «Аполлон», которая изменила формат советско-американских отношений в космосе с соперничества на сотрудничество.

Участникам Совещания проще всего оказалось принять вторую, экономическую «корзину». Европейские государства, несмотря на свою принадлежность к конкурирующим блокам (ЕЭС и СЭВ), обязались существенно смягчить свои законы относительно международного экономического сотрудничества, способствовать свободе торговли и росту деловых контактов. Советские граждане 1975 года с удивлением читали эти формулировки в газете «Правда» – по условиям Заключительного акта, его должны были опубликовать ведущие СМИ стран-участниц.

Торжествующая кока-кола

«Строительство коммунизма» на этом можно было считать завершенным. Восторжествовала сугубая прагматика: СССР был весьма заинтересован в закупках американского и канадского зерна, и, наоборот, в поставках на европейский рынок сибирских энергоносителей. Как раз тогда шла активная разработка тюменских нефтегазовых месторождений, и еще в 1970 году с ФРГ было заключено известное соглашение «газ-трубы».

А вот с первой и третьей «корзинами» состоялся своего рода межцивилизационный обмен. Запад соглашался признать нерушимость послевоенных «ялтинских» границ. Хотя все же в надежде на будущее объединение Германии в Акте была сделана оговорка: эти «границы могут изменяться, в соответствии с международным правом, мирным путем и по взаимной договоренности». Также США добавили к соглашениям свое примечание, что они не признают советскую оккупацию стран Балтии. Но советские вожди полагали, что это очень отдаленная перспектива – фиксация актуальной на тот момент территориальной целостности государств и их суверенитета казалась достаточной гарантией для сохранения правящего режима.

В обмен на это СССР подписал формулировку, которая в итоге стала для него роковой: «Государства-участники будут уважать права человека и основные свободы, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений». И эта третья «корзина» исторически перевесила первую. В Москве вскоре возникла Хельсинкская группа, которая занялась пристальным мониторингом исполнения Заключительного акта. Она всячески преследовалась властями, но все же это диссидентское движение сыграло весьма значимую роль в общественном развитии и подготовке эпохи перестройки, начавшейся через 10 лет после Хельсинки.

Международно-правовые и гуманитарные принципы, а также культурные свободы оказались сильнее государственно-идеологических границ. Советский блок, да и сам СССР, был побежден не ракетами, а джинсами, голливудскими фильмами и рок-музыкой. И кстати, пепси-колой, производство которой в СССР началось еще в 1974 году. У дряхлеющей коммунистической цивилизации уже просто не было никакого потенциала привлекательности и убедительности – того, что политологи впоследствии назовут «мягкой силой».

С тех пор многие государства-участники Хельсинкского совещания распались (СССР, Чехословакия, Югославия), другие, напротив, объединились (ФРГ и ГДР). Однако их новые власти в каждом случае подтверждали свое следование Хельсинкским принципам взаимного уважения территориальной целостности. Подписанты Беловежских соглашений 1991 года, распустивших СССР (Россия, Украина, Беларусь), также декларировали свою приверженность Заключительному акту и взаимную неприкосновенность границ. И никто тогда не мог предполагать, что один из участников этих соглашений сначала начнет аннексировать территории соседней страны, а затем и вовсе пойдет на нее полномасштабной войной.