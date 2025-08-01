Газ-труба и пепси-кола: почему Хельсинкские соглашения сегодня не работают?

Налаживая отношения с Западом, СССР преследовал, прежде всего, экономические цели, но, как только его преемница встала на ноги, остальные обещания оказались забыты, пишет политический обозреватель Вадим Штепа.
- Вадим Штепа.
- Foto: Личный архив
Ровно 50 лет назад, 1 августа 1975 года в Хельсинки был подписан Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Его подписали главы 33 государств – всех тогдашних европейских стран (за исключением изоляционистской Албании), а также США и Канады.
Этот документ означал переход противостоящих друг другу политических систем к политике «разрядки». Примечательно, что в формулировках Акта старательно избегали идеологических определений, по которым тогда было принято разделять страны, – «социалистические-капиталистические» или «демократические-тоталитарные». И символично, что Акт был подписан в Финляндии – вроде бы западной стране, но в послевоенные годы нейтральной.
Что можно считать историческими причинами подписания Заключительного акта? Советский блок окончательно отбросил мечты о «мировой революции», осознал границы своего географического расширения и перешел к защите статус-кво. В этом статус-кво тогда был заинтересован и Запад – после бурных гражданских и антивоенных выступлений 1960-х годов. Девизом эпохи стало «мирное сосуществование» различных систем и снижение угрозы ядерной войны между ними.
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Хельсинкские соглашения состояли из трех взаимосвязанных «корзин» (как это называлось на дипломатическом сленге): государственно-политической, торгово-экономической и гуманитарно-правовой. Страны, подписавшие Заключительный акт, соглашались с определенными фундаментальными принципами, несмотря на различный общественный строй. Фактически в этом можно было увидеть отражение мечты об их «конвергенции», которую тогда выражали известные интеллектуалы, в том числе академик Сахаров.
И эта конвергенция в те времена проявлялась с космической наглядностью. Всего за две недели до подписания Хельсинкских соглашений, 15 июля 1975 года состоялась эпохальная стыковка кораблей «Союз» и «Аполлон», которая изменила формат советско-американских отношений в космосе с соперничества на сотрудничество.
Участникам Совещания проще всего оказалось принять вторую, экономическую «корзину». Европейские государства, несмотря на свою принадлежность к конкурирующим блокам (ЕЭС и СЭВ), обязались существенно смягчить свои законы относительно международного экономического сотрудничества, способствовать свободе торговли и росту деловых контактов. Советские граждане 1975 года с удивлением читали эти формулировки в газете «Правда» – по условиям Заключительного акта, его должны были опубликовать ведущие СМИ стран-участниц.
Торжествующая кока-кола
«Строительство коммунизма» на этом можно было считать завершенным. Восторжествовала сугубая прагматика: СССР был весьма заинтересован в закупках американского и канадского зерна, и, наоборот, в поставках на европейский рынок сибирских энергоносителей. Как раз тогда шла активная разработка тюменских нефтегазовых месторождений, и еще в 1970 году с ФРГ было заключено известное соглашение «газ-трубы».
А вот с первой и третьей «корзинами» состоялся своего рода межцивилизационный обмен. Запад соглашался признать нерушимость послевоенных «ялтинских» границ. Хотя все же в надежде на будущее объединение Германии в Акте была сделана оговорка: эти «границы могут изменяться, в соответствии с международным правом, мирным путем и по взаимной договоренности». Также США добавили к соглашениям свое примечание, что они не признают советскую оккупацию стран Балтии. Но советские вожди полагали, что это очень отдаленная перспектива – фиксация актуальной на тот момент территориальной целостности государств и их суверенитета казалась достаточной гарантией для сохранения правящего режима.
В обмен на это СССР подписал формулировку, которая в итоге стала для него роковой: «Государства-участники будут уважать права человека и основные свободы, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений». И эта третья «корзина» исторически перевесила первую. В Москве вскоре возникла Хельсинкская группа, которая занялась пристальным мониторингом исполнения Заключительного акта. Она всячески преследовалась властями, но все же это диссидентское движение сыграло весьма значимую роль в общественном развитии и подготовке эпохи перестройки, начавшейся через 10 лет после Хельсинки.
Международно-правовые и гуманитарные принципы, а также культурные свободы оказались сильнее государственно-идеологических границ. Советский блок, да и сам СССР, был побежден не ракетами, а джинсами, голливудскими фильмами и рок-музыкой. И кстати, пепси-колой, производство которой в СССР началось еще в 1974 году. У дряхлеющей коммунистической цивилизации уже просто не было никакого потенциала привлекательности и убедительности – того, что политологи впоследствии назовут «мягкой силой».
С тех пор многие государства-участники Хельсинкского совещания распались (СССР, Чехословакия, Югославия), другие, напротив, объединились (ФРГ и ГДР). Однако их новые власти в каждом случае подтверждали свое следование Хельсинкским принципам взаимного уважения территориальной целостности. Подписанты Беловежских соглашений 1991 года, распустивших СССР (Россия, Украина, Беларусь), также декларировали свою приверженность Заключительному акту и взаимную неприкосновенность границ. И никто тогда не мог предполагать, что один из участников этих соглашений сначала начнет аннексировать территории соседней страны, а затем и вовсе пойдет на нее полномасштабной войной.
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В 1990-е годы постсоветская Россия попыталась интегрироваться в новый, глобальный мир. Но сегодня, спустя полвека после подписания Заключительного акта, можно с печальным удивлением заметить, что ее отношения с другими европейскими странами выглядят гораздо хуже, чем во времена «разрядки».
Уже присоединение Крыма к России в 2014 году стало беспрецедентным шагом в послевоенной европейской политике. В «лихие девяностые» возникло много непризнанных или полупризнанных государств (Косово, Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия), но столь откровенное присвоение одним государством региона другого выглядело вопиющим нарушением Заключительного акта.
Это сразу же противопоставило Россию практически всем остальным европейским странам и повлекло за собой взаимные экономические санкции, которые серьезно подорвали Хельсинкские принципы свободы международной торговли. А в сфере гражданских прав и свобод Россия фактически вернулась к доперестроечным временам.
Выходит, Советский Союз периода «разрядки» напрасно строил газо- и нефтепроводы в Европу, если для постсоветской России оказалась важнее имперская логика самоцельной территориальной экспансии? Ради войны с Украиной Кремль пошел на разрыв всех экономических отношений с европейскими странами, которые объявлены «недружественными». Причем нынешняя российская пропаганда звучит гораздо агрессивнее, чем советская 1970-х годов, с тогдашним лозунгом «лишь бы не было войны». Империя с ее территориальными претензиями и международное право оказались большими антиподами, чем коммунизм и капитализм, а российская ненависть к Западу превзошла советскую.
Сегодня она строится уже не на коммунистических сказках о «самом прогрессивном строе», но ровно наоборот – на отстаивании неких архаичных «традиционных ценностей» и даже на борьбе с «западным сатанизмом»
. Такую лексику у членов Политбюро невозможно было представить. Хотя теперь ее озвучивает экс-президент Медведев, который, кстати, тоже 5 перестроечных лет успел посостоять в КПСС. Но в отличие от настроений той эпохи, когда Горбачев и Рейган подписывали договоры о ядерном разоружении, Медведев, напротив, угрожает
США войной.
Это полное противоречие принципам Хельсинкских соглашений, которые исходили как раз из недопустимости ядерной войны. И кардинальный сдвиг времен в довольно тревожную неизвестность.
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