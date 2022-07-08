Подсказка

Алексей Шишкин

9 июля 2022 в 6:00 Поделиться:









Купить криптовалюту через P2P торги – законный, но непрозрачный способ перевода денег из России в Европу

Фото: Sachelle Babbar, ZUMA Press Wire, Scanpix

Один из самых простых на сегодня способов переводов денег из России в Эстонию – покупка криптовалюты через торги P2P с дальнейшим выводом средств на карту или в наличные. Рассказываем, как это сделать, а заодно о преимуществах и рисках такой операции.

P2P расшифровывается как Peer to peer, то есть «равный к равному». В отличие от спотовых торгов, на которых вы приобретаете криптовалюту «с биржи», здесь вы торгуете напрямую с другим пользователем, потому их еще называют person to person или «одноранговыми». У P2P есть ряд преимуществ перед спотовыми торгами, в частности, более либеральное отношение к курсу валют – он устанавливается самим пользователем-продавцом и часто выгоднее, чем на спотовом рынке. К тому же P2P может использоваться в том числе для покупки криптовалюты теми пользователями, которые по каким-то причинам не хотят или не могут приобрести монеты на спотовом рынке.

Например, это актуально для граждан России, банковские карты которых отключены от международных платежных систем с начала марта, а потому спотовые торги на криптобиржах для них недоступны. Зато на P2P можно купить крипту у другого российского пользователя, а затем через свой криптовалютный счет вывести ее, например, на банковскую карту ЕС или в наличные через криптообменник. Закон такая операция не нарушает, если вы, конечно, не находитесь под персональными санкциями.

Разберем, как приобрести крипту через P2P-раздел крупнейшей мировой криптобиржи Binance. Стоит обратить внимание, что для пользователей из России совокупный баланс криптовалютных счетов на ней ограничен 10 000 евро. Если россиянин заведет на биржу больше денег одновременно, значительная часть функционала для него будет заблокирована, опять-таки для предупреждения попыток обхода санкций. При этом Binance поддерживает регистрацию новых пользователей из России.

Еще несколько популярных криптобирж P2P. Не все они доступны для россиян или для торговли за рубли: • Bitcoin Global P2P (WhiteBit) • Bybit P2P • WazirX • LocalBitcoins • SIGEN

Р2Р раздел выглядит как таблица со списком торгов. В ее «шапке» – список доступных криптовалют (Bitcoin, USDT, Etherium и другие). Если ваша цель произвести «обмен валюты» через крипту, удобнее всего будет воспользоваться стейблкоином USDT, курс которого условно привязан к доллару США.

Начальный экран Р2Р раздела со списком продавцов

Ниже в таблице указаны имя пользователя-продавца, цена и валюта (фиат), за которую он продает крипто-монеты, лимиты продажи и минимальная сумма покупки, способы оплаты. Вы можете отсортировать предложение по нужным вам параметрам.

Обратите внимание на две цифры под именем каждого продавца. Количество ордеров и процент выполнения. Ордер – это каждая открытая сделка. Процент выполнения – сколько из них были успешно закрыты, то есть продавец получил свой фиат, покупатель – криптовалюту. Чтобы быть хотя бы относительно уверенным в безопасности сделки, выбирайте продавцов с большим (не менее нескольких сотен!) числом ордеров и высоким процентом закрытых сделок. Ориентируйтесь на показатель 95-100%.

Кроме того, на Binance можно установить фильтр «Показывать только объявления от мерчантов». Тогда в таблице останутся только самые крупные и надежные продавцы. Правда, и курсы валют у них могут быть похуже, чем у небольших и малоопытных брокеров.

Когда вы выбрали валюту, продавца, располагающего нужной суммой и принимающего приемлемый для вас способ оплаты (например, картой российского банка, если деньги нужно вывести из РФ) – жмите кнопку «Купить», указав сумму и подтвердив желание совершить операцию. Таким образом вы размещаете ордер – то есть заказ на криптовалюту. Вскоре перед вами появятся реквизиты продавца – номер банковской карты для перевода или данные аккаунта в платежной системе. Дальше наступает самая рискованная часть сделки. Ее опасность в том, что происходит она вне биржи и ничем, кроме рейтинга продавца, не гарантирована.

Следующий шаг – осуществить банковский перевод нужной суммы. Будьте особенно внимательными, сопоставляя имя владельца карты в профиле биржи и принимающей стороны перевода. Они должны совпадать. Даже если сами вы об этом не вспомнили, Binance автоматически предложит вам сличить имена до осуществления транзакции. После того перевод осуществлен, нажмите кнопку «Оплачено, далее». Этим вы сообщаете бирже: «Я осуществил свою часть сделки, ожидаю того же от продавца».

Через несколько минут продавцы, как правило, подтверждают факт перевода средств и «исполняют ордер» – подтверждают команду отправки на ваш кошелек соответствующее количество криптовалюты. Если этого не происходит, через 15 минут после отправки денег вы можете пожаловаться бирже на проблемы с транзакцией, запустив процесс апелляции.

Важно понимать, что в случае проблем с продавцом биржа не сможет вернуть вам деньги – ведь они были отправлены не через нее, а через банк. Но площадка гарантирует получение вами криптовалюты с помощью эскроу-депонирования активов на время сделки. То есть если вы можете подтвердить факт перевода по нужным реквизитам, свои монеты вы получите.

После того как ордер закрыт, вы можете свободно распоряжаться криптовалютой на своем кошельке. Например, продать ее теперь уже на спотовом рынке и вывести деньги на карту европейского банка или обменять на наличные в криптообменнике.

Основной риск такой операции в том, что в отличие от спотовых торгов вы не сможете толком объяснить источник происхождения средств. Для любого финансового мониторинга P2P-операции выглядят как просто переводы частных лиц с карты на карту и с кошелька на кошелек. И доказать, например, что таким образом вы переводите собственные накопления или легальный доход, может быть почти невозможно. Да и о продавце вы зачастую знаете только то, что он прошел процедуру идентификации и проверки безопасности при регистрации на бирже. Есть шанс нечаянно отправить деньги лицу, с которым вы не захотели бы быть связаны.

Потому пользоваться P2P инструментами стоит, прежде всего, для перевода небольших сумм для личного пользования, осознавая возможные риски.