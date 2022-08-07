Если возник конфликт с партнером, что выбрать – переговоры или суд?

Two Hands Signaling Thumbs Up And Thumbs Down Фото: Andriy Popov

При возникновении спора взаимоотношения сторон обычно обостряются настолько, что переговоры «с бывшим другом» становятся практически невозможными или проводятся абсолютно формально. При этом очевидно, что обращение в суд не способствует восстановлению бизнес-партнерства или человеческих взаимоотношений, скорее, наоборот, разрушает. В подобных случаях спасти ситуацию может привлечение к переговорам посредника - иначе говоря, примирителя.

Большинство договоров содержат пункт о разрешении споров. Формулировка звучит примерно так: «Споры, возникающие из настоящего Договора, решаются путем переговоров; в случае недостижения компромисса спор подлежит рассмотрению в Харьюском уездном суде (подсудность определяется законом или сторонами)». Но как часто в реальности стороны проводят переговоры по существу, и часто ли им удается решить спор, не обращаясь в суд?

О том, как решить спор путем примирения, рассказывает советник юридического отдела Эстонской торгово-промышленной палаты, секретарь арбитражного суда Анастасия Незговорова.

В Эстонской торгово-промышленной палате (далее - Палата) можно провести процедуру примирения.

Регламент Примирительного процесса позволяет сторонам выбрать самим или уполномочить Палату выбрать независимое и беспристрастное третье лицо, примирителя, который призван помочь сторонам решить возникший спор. Если стороны сами не могут или не желают выбрать примирителя, его назначает Палата.

Основное условие для проведения примирительного процесса – согласие обеих сторон.

По сути примирительный процесс – это одна из форм переговоров, причем довольно эффективных. В случае успешного примирительного процесса стороны без обращения в суд заключают соглашение и достигают результата. Это позволяет сэкономить время, деньги и нервы.

Примирителя можно выбрать или назначить с согласия самого примирителя. Кандидат в примирители подписывает декларацию о независимости и беспристрастности, что обеспечивает добровольность и беспристрастность процесса.

Примирительный процесс предполагает активное участие сторон, когда стороны и примиритель обсуждают незамедлительно и совместно порядок проведения процедуры примирения и договариваются о необходимых в данном вопросе условиях и критериях. Если соглашения достигнуть не удается, примиритель действует на основании общепринятых принципов и проводит примирительный процесс тем способом, который считает наиболее результативным.

Стороны определяют место проведения и язык примирительного процесса. Если стороны не смогли договориться по этим вопросам, то место проведения процесса и язык рассмотрения вопроса определяется примирителем.

По ходатайству стороны, примиритель может заказать экспертизу. Расходы на экспертизу соответствующего специалиста оплачивает до заказа экспертизы та сторона, по ходатайству которой проводится экспертиза.

Как правило, примирительный процесс проходит в письменной форме, но, по соглашению сторон, для обсуждения спорных моментов может быть проведена встреча.

Примирение поможет сохранить деловое партнерство

Роль примирителя в процессе не менее активна, и, когда стороны не приходят к соглашению во время встречи (или в рамках письменного процесса), то примиритель может предложить сторонам проект соглашения, если, по мнению примирителя, этот вариант с большей вероятностью перспективен и разумен.

Если участники процесса приходят к соглашению, то утвержденное примирителем соглашение является обязательным для исполнения. Соглашение надлежит исполнить в течение 30 дней с момента его получения. Если соглашение не исполнено, то одна из сторон при посредничестве примирителя может подать заявление в суд для признания соглашения подлежащим исполнению, что придает соглашению статус исполнительного документа.

Для открытия примирительной процедуры оплачивается регистрационный сбор в размере 250 евро. Также оплате подлежит примирительный сбор (не включает налог с оборота), размер которого зависит от суммы спора. С суммы 5000 евро сбор составляет 400 евро (из суммы сбора формируется гонорар примирителя).

В среднем примирительный процесс занимает два-три месяца с момента утверждения примирителя. По сравнению со сроком судебного процесса разница очевидна. Примирительный процесс проходит существенно быстрее.

Помимо прочего, бонусами примирительного процесса являются его конфиденциальность, свобода формы и меньшая формальность. В некоторых случаях эти моменты могут быть определяющими. Кроме того, при заключении соглашения в примирительном процессе перспектива продолжения бизнес-партнерства сохраняется.