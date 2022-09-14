Подсказка

Тармо Петерсон

14 сентября 2022 в 6:54 Поделиться:









Подсказка для предприятий: как выйти из платежных затруднений?

Cправиться с возможными платежными трудностями стало намного проще благодаря прошедшему «капитальный ремонт» и вступившему в силу в июле Закону о санации. Фото: Shutterstock

Тармо Петерсон, руководитель по вопросам неплатежеспособности адвокатского бюро RASK, пишет о лучших возможностях преодоления ситуации неплатежеспособности, а также о вариантах, которые каждый предприниматель должен знать в отношении возможной санации собственной фирмы или предприятия-партнера.

Сегодня нет предпринимателя, который не смотрел бы в осень с большой тревогой и неуверенностью. Никто точно не знает, что произойдет. Вера в прогнозы давно утеряна – в таких быстро меняющихся обстоятельствах прогнозы не сбываются, причем уже давно. Мировая ситуация, стремительный рост инфляции и снижение объемов потребления не предвещают ничего хорошего – все это явные признаки надвигающегося кризиса. Летом как-то можно выжить с помощью солнечной энергии, но что будет осенью? К счастью, справиться с возможными платежными трудностями стало намного проще благодаря прошедшему «капитальный ремонт» и вступившему в силу в июле Закону о санации.