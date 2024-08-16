От А до Я: Каковы ваши права при аренде жилья?

В конце лета многие ищут арендное жилье, чтобы с сентября начать в городе новый сезон – в связи с учебой или работой. Руководитель по маркетингу Kinnisvara24 Мартин Матсберг и профессиональный маклер вторичного таллиннского рынка недвижимости Pindi Kinnisvara Маргит Йоа развенчивают царящие на рынке аренды мифы, разъясняя предусмотренные законом права арендаторов и арендодателей.
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