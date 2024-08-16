От А до Я: Каковы ваши права при аренде жилья?

Что такое акт оценки, и почему банк выдает кредит на его основании?

Покупатели жилья могут быть удивлены, когда, обратившись в банк с заявкой на кредит, узнают, что для покупки недвижимости необходим оценочный акт, и что кредит на покупку жилья выдается не на основании цены, опубликованной на портале недвижимости. Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане объяснил, зачем нужна оценка недвижимости, и в каких случаях банк требует акт оценки.