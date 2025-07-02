Что изменится при приеме на работу несовершеннолетних с 1 сентября?

В связи с тем, что срок обязательного школьного образования в Эстонии будет продлен, с 1 сентября 2025 года изменятся правила приема на работу несовершеннолетних.
- Для 13-14-летних школьников ограничения по времени работы не меняются.
- Foto: Julia-Maria Linna
В День знаний, 1 сентября, вступят в силу поправки к Закону о трудовом договоре, которые регулируют труд несовершеннолетних. В результате изменений срок обязательного школьного образования продлят с 17 до 18 лет, и круг несовершеннолетних, которых затрагивают исключения при приеме на работу, расширится, сообщает Торгово-промышленная палата Эстонии.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Работодатель спрашивает: 15-летний подросток планирует выйти на работу. Какие работы запрещены для несовершеннолетних, а какие разрешены?
Читатель спрашивает: мы хотим предложить работу 15-летнему подростку на лето. Работа — косить газон бензиновой газонокосилкой. Кроме того, он выполнял бы легкие работы по благоустройству (вывоз мусора, покос триммером вокруг деревьев). Может ли 15-летний выполнять такую работу?
Читатель спрашивает: я – работодатель и на осенний период хочу взять на работу двух несовершеннолетних. На что я должен обратить внимание, и какие есть особенности при трудоустройстве несовершеннолетних?
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.