Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,43%300,96
  • OMX Riga0,1%894,29
  • OMX Tallinn−0,36%2 073,72
  • OMX Vilnius−0,05%1 200,53
  • S&P 500−0,11%6 198,01
  • DOW 300,91%44 494,94
  • Nasdaq −0,82%20 202,89
  • FTSE 1000,13%8 796,98
  • Nikkei 225−0,56%39 762,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,74
  • OMX Baltic−0,43%300,96
  • OMX Riga0,1%894,29
  • OMX Tallinn−0,36%2 073,72
  • OMX Vilnius−0,05%1 200,53
  • S&P 500−0,11%6 198,01
  • DOW 300,91%44 494,94
  • Nasdaq −0,82%20 202,89
  • FTSE 1000,13%8 796,98
  • Nikkei 225−0,56%39 762,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,74
  • 02.07.25, 13:55

Что изменится при приеме на работу несовершеннолетних с 1 сентября?

В связи с тем, что срок обязательного школьного образования в Эстонии будет продлен, с 1 сентября 2025 года изменятся правила приема на работу несовершеннолетних.
Для 13-14-летних школьников ограничения по времени работы не меняются.
  • Для 13-14-летних школьников ограничения по времени работы не меняются.
  • Foto: Julia-Maria Linna
В День знаний, 1 сентября, вступят в силу поправки к Закону о трудовом договоре, которые регулируют труд несовершеннолетних. В результате изменений срок обязательного школьного образования продлят с 17 до 18 лет, и круг несовершеннолетних, которых затрагивают исключения при приеме на работу, расширится, сообщает Торгово-промышленная палата Эстонии.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Подсказка
  • 18.06.24, 15:17
Как узнать, подойдет ли работа несовершеннолетнему?
Работодатель спрашивает: 15-летний подросток планирует выйти на работу. Какие работы запрещены для несовершеннолетних, а какие разрешены?
Подсказка
  • 06.06.22, 10:02
Юрист отвечает: может ли 15-летний подросток подрабатывать стрижкой газонов?
Читатель спрашивает: мы хотим предложить работу 15-летнему подростку на лето. Работа — косить газон бензиновой газонокосилкой. Кроме того, он выполнял бы легкие работы по благоустройству (вывоз мусора, покос триммером вокруг деревьев). Может ли 15-летний выполнять такую работу?
Новости
  • 11.09.22, 12:50
Что нужно учитывать при трудоустройстве несовершеннолетних?
Читатель спрашивает: я – работодатель и на осенний период хочу взять на работу двух несовершеннолетних. На что я должен обратить внимание, и какие есть особенности при трудоустройстве несовершеннолетних?
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 19:56
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.

Самые читаемые

1
Новости
  • 01.07.25, 11:37
США обвиняют четверых эстонцев в медицинской афере на 10 млрд
2
Новости
  • 01.07.25, 06:00
Установщик солнечных панелей: «У меня есть свои цены, я не обязан их никому освещать»
Строитель признал свою ответственность
3
Новости
  • 30.06.25, 16:51
Кристьян Лийвамяги: жителей Эстонии ждет жесткая адаптация
4
Новости
  • 27.06.25, 12:19
Литва меняет налог на недвижимость
5
Новости
  • 27.06.25, 12:59
Российское производство вернулось на рекордный уровень благодаря оборонке
6
Новости
  • 30.06.25, 16:03
Компании Viking Line грозит многомиллионный иск

Последние новости

Подсказка
  • 02.07.25, 13:55
Что изменится при приеме на работу несовершеннолетних с 1 сентября?
Новости
  • 02.07.25, 13:50
Власти Таллинна подвели итоги и намекнули на личные интересы Сыырумаа
Новости
  • 02.07.25, 12:39
Подозрения: неизвестные чиновники массово изучали банковские счета частных и коммерческих лиц
Новости
  • 02.07.25, 12:07
НТД: клиенты чешской автомобильной схемы JMV неплатежеспособны
Новости
  • 02.07.25, 10:43
Lufthansa получила разрешение на покупку доли в airBaltic
Новости
  • 02.07.25, 09:39
США приостановили поставки ракет для Patriot в Украину
Интервью
  • 02.07.25, 08:52
Гендиректор ABB: мир не разваливается. Я бы не подписался под этим утверждением
Новости
  • 02.07.25, 06:00
От бывшего Мордора до двушки в Аннелинне: что предлагает студентам тартуский рынок жилья?

Сейчас в фокусе

Исполняющая обязанности главного инспектора по здравоохранению Джульет Ходжкинс выступает на пресс-конференции, на которой было объявлено о крупнейшем мошенничестве с медицинским страхованием в США.
Новости
  • 01.07.25, 11:37
США обвиняют четверых эстонцев в медицинской афере на 10 млрд
У мелкой строительной фирмы денег нет даже на услуги банкротного управляющего, поэтому ее владелец вынужден выкручиваться и отбиваться от недовольных клиентов.
Новости
  • 01.07.25, 06:00
Установщик солнечных панелей: «У меня есть свои цены, я не обязан их никому освещать»
Строитель признал свою ответственность
Урмас Сыырумаа, у которого в Украине когда-то была охранная фирма, и вовсе утверждает, что вести там бизнес просто нельзя.
Новости
  • 01.07.25, 10:39
Хиллар Тедер об украинских санкциях: Эстония не защищает свой бизнес за рубежом
Гражданская гвардия Испании готовится к задержанию преступников 25 июля.
Новости
  • 01.07.25, 10:56
Эстония участвовала в расследовании масштабного криптомошенничества
Экономист и инвестор Кристьян Лийвамяги поставил диагноз текущему состоянию экономики Эстонии и дал представление о том, что нас ждет впереди.
Новости
  • 30.06.25, 16:51
Кристьян Лийвамяги: жителей Эстонии ждет жесткая адаптация
Павел Китаевский на крыше административного корпуса завода Evmet-Mehaanik. Внизу – старые цеха и гаражи, которые планируется снести, а вдали виден новый завод магнитов NPM Narva.
Интервью
  • 01.07.25, 13:52
Перерождение после банкротства: на месте завода в Нарве планируется хаб для других заводов
Адвокат Кюллике Намм, защищающая подсудимых, теперь сама находится под следствием в качестве обвиняемого по двум уголовным делам.
Новости
  • 01.07.25, 12:41
Госсуд взял в производство дело о коррупции с участием известного адвоката
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 19:56
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025