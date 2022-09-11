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11 сентября 2022 в 9:50 Поделиться:









Что нужно учитывать при трудоустройстве несовершеннолетних?

Так как несовершеннолетние – это лица с ограниченной дееспособностью, то в отношении их также действуют ограничения на принятие самостоятельных решений. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Читатель спрашивает: я – работодатель и на осенний период хочу взять на работу двух несовершеннолетних. На что я должен обратить внимание, и какие есть особенности при трудоустройстве несовершеннолетних?

Отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев:

Несовершеннолетними считаются все лица, не достигшие 18 лет. Так как несовершеннолетние – это лица с ограниченной дееспособностью, то в отношении их также действуют ограничения на принятие самостоятельных решений. Например, для того, чтобы заключить с несовершеннолетним трудовой договор требуется не только согласие самого несовершеннолетнего, но также согласие его законного представителя, которым чаще всего выступает один из родителей.

С 1 сентября 2022 года вступило в силу изменение в Законе о трудовом договоре, согласно которому работодатель больше не обязан вносить в реестр трудовой занятости данные о трудоустройстве несовершеннолетнего 13–14 лет, делая это как минимум за десять дней до выхода ребенка на работу. Необходимые данные будет достаточно внести не позднее самого выхода на работу. Данные о трудоустройстве несовершеннолетнего 7–12 лет тем не менее должны быть внесены в реестр не позднее чем за десять дней до выхода на работу.

Работодатель должен внести в реестр трудовой занятости следующие дополнительные данные: согласие законного представителя несовершеннолетнего, данные об условиях труда несовершеннолетнего, в т. ч. данные, касающиеся места работы и служебных обязанностей, а также данные об обязанности посещения школы. Мы также советуем добавить данные контактного лица, с которым инспектор труда может связаться в случае необходимости – это упрощает процедуру. Если в течение десяти дней после внесения данных в реестр инспектор труда не связывается с работодателем, несовершеннолетнему разрешается приступать к работе.

В отношении несовершеннолетних работников действуют более строгие ограничения, чем в отношении взрослых. Объем рабочего времени несовершеннолетнего зависит от его возраста и обязанности посещать школу. Обязанность посещать школу действует до получения основного образования или до достижения 17 лет.

Во время учебной четверти работник 7–12 лет может работать 2 часа в день и не более 12 часов в течение семи дней. Во время школьных каникул разрешается работать 3 часа в день и не более 15 часов в течение семи дней. Во время учебной четверти работник 13–14 лет может работать 2 часа в день и не более 12 часов в течение семи дней. Во время школьных каникул разрешается работать 7 часов в день и не более 35 часов в течение семи дней.

Помимо этого, обязанное посещать школу несовершеннолетнее лицо не может брать сверхурочную работу, работать сверх предусмотренного для него времени, работать непосредственно перед началом школьного дня и работать в промежуток времени между 20.00 и 06.00. Не обязанное посещать школу несовершеннолетнее лицо не может работать сверх предусмотренного для него времени, брать сверхурочную работу и работать в ночную смену (22.00-06.00).

Если взрослый работник имеет право взять как минимум 30 минут перерыва, отработав 6 часов подряд, то несовершеннолетнему полагается 30-минутный перерыв после 4,5 часов работы. Если сравнивать с правилами для взрослых работников, то несовершеннолетние также имеют право на более продолжительный ежедневный отдых. Во время учебной четверти время отдыха для работников 7–12 лет составляет 22 часа в сутки. Во время каникул – 20 часов. Во время учебной четверти обязательное время отдыха для обязанных посещать школу работников 13–14 лет и старше составляет 21 час в сутки. Во время каникул – 15 часов. Время отдыха для не обязанных посещать школу работников 15–17 лет составляет 14 часов в сутки.

Если речь идет о несовершеннолетнем работнике, то при суммировании его рабочего времени этот показатель не должен превышать вышеуказанные пределы. Например, 12-летний ребенок может работать 3 часа три дня в неделю и 2 часа три дня в неделю суммарно. Его ежедневное рабочее время не должно превышать 3 часа в день и 15 часов в неделю.